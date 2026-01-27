نائب وزير خارجية أمريكا يزور المتحف المصري الكبير

أمين "الأعلى للآثار" يتفقد عددًا من المشروعات الأثرية بالأقصر

استقبل المتحف المصري الكبير، اليوم الثلاثاء، نائب وزير الخارجية الأمريكي، "كريستوفر لاندو"، والوفود المرافقة له، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى مصر.

كما استقبل المتحف نائب وزير خارجية جمهورية طاجيكستان، "فرخ حامد الدين شريف زاده".

وأوضح بيان صادر عن وزارة السياحة والآثار أنه كان في استقبالهم الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، الذي رحب بهم وتحدث معهم عن رؤية المتحف ورسالته وأهم كنوزه، مقدمًا لهم الهدايا التذكارية من المتحف.

وكشف البيان أن الزيارة تضمنت جولة شاملة للمتحف، شملت: الساحة الخارجية، والبهو الرئيسي، والدرج العظيم، وصولًا إلى قاعات العرض الرئيسية التي تسرد تاريخ الحضارة المصرية القديمة عبر عصورها المختلفة، بدءًا من عصر بداية الأسرات، مرورًا بالعصور المتعاقبة، وحتى العصر اليوناني الروماني، بالإضافة إلى قاعات الملك "توت عنخ آمون"، التي تعرض مقتنيات الملك الذهبي لأول مرة كاملة في مكان واحد. واختُتمت الجولة بزيارة متحف مركب الملك "خوفو".

وأعرب الجانبان، في ختام الزيارة، عن إعجابهما بما يضمه المتحف من كنوز أثرية فريدة، مشيدين بروعة سيناريو العرض المتحفي ودقته، وما يعكسه من صورة حضارية متميزة لمصر وتاريخها العريق.