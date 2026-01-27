إعلان

أمين "البحوث الإسلامية": فِكر الإمام الأشعري صمام أمان لحماية العقول وبناء الوعي

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

03:40 م 27/01/2026

الدكتور محمد الجندي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

شارك الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، الثلاثاء، في جلسة عِلميَّة ضمن فعاليَّات المنتدى العِلمي الأول الذي نظَّمه مركز الإمام الأشعري بالأزهر الشريف، في مركز مؤتمرات الأزهر تحت عنوان: (الإمام الأشعري ومقارباته الفِكريَّة للفِرق الإسلاميَّة.. من الخلاف العقدي إلى أفق الحوار وإرساء الوسطيَّة)، وذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وخلال كلمته بالجلسة، أكَّد الدكتور محمد الجندي أنَّ منهج الإمام أبي الحسن الأشعري يُعَدُّ من المناهج العِلميَّة الرَّصينة في دراسة الفِرق والمذاهب؛ إذْ قام على أُسسٍ راسخة تجمع بين الدليل النقلي القطعي، والاستدلال العقلي المنضبط، في إطارٍ مِنَ الأمانة العِلميَّة والإنصاف والموضوعيَّة.

وأوضح الدكتور الجندي أنَّ الإمام الأشعري تميَّز بدقَّة الوصف، وقوَّة الاستدلال، وحُسن عَرْض آراء المخالفين دون تشويه أو تحامُل، مشيرًا إلى أنَّ هذا المنهج الحواري الرَّصين أسهم في ترسيخ الفكر الوسطي، وحِفظ وَحدة الأمَّة، وصيانة العقيدة من مسالك الغلو والانحراف.

وتابع الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة أنَّ العقل في المنهج الأشعري لم يكُن معارضًا للنقل، ولا منفصلًا عنه؛ بل كان أداةً لفهم النَّص، والدفاع عنه، وضَبْط مسارات التفكير؛ وهو ما جعل هذا المنهج صالحًا للتطبيق في مواجهة التحديات الفِكريَّة المعاصرة، وفي مقدِّمتها: التطرُّف الفكري، والموجات الإلحاديَّة.

وأشار إلى أنَّ الاستفادة مِنَ التُّراث الأشعري اليوم تقتضي تطوير أدوات العرض، وتجديد وسائل الطرح، بما يخاطب العقول بلغة العصر، ويحفظ ثوابت الدِّين، ويحصِّن الشباب من الانزلاق وراء الأفكار المتطرِّفة أو الدعاوى الإلحاديَّة، مؤكِّدًا أنَّ الأزهر الشريف يضطلع بدورٍ محوري في هذا المسار من خلال مؤسساته العِلميَّة والدعويَّة.

واختتم الدكتور محمد الجندي كلمته بتأكيد أنَّ منهج الإمام الأشعري سيظلُّ أحد أعمدة الفكر الإسلامي الوسطي، ونموذجًا مضيئًا في الجمع بين عمق التراث ومتطلَّبات الواقع؛ بما يُسهِم في بناء الوعي، وحماية العقول مِنَ الانحراف.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد الجندي مجمع البحوث الإسلاميَّة الأزهر الشريف أحمد الطيب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

من 250 إلى 3 آلاف جنيه.. أسعار ومكونات "كرتونة رمضان" في 3 جمعيات خيرية
اقتصاد

من 250 إلى 3 آلاف جنيه.. أسعار ومكونات "كرتونة رمضان" في 3 جمعيات خيرية
إسرائيلي يهدد حرس سفارة إيطاليا بالسلاح ويجبر ضابطين على الركوع ويشعل أزمة
شئون عربية و دولية

إسرائيلي يهدد حرس سفارة إيطاليا بالسلاح ويجبر ضابطين على الركوع ويشعل أزمة
صورة لنتنياهو يغطي كاميرا هاتفه تثير جدلًا واسعًا
شئون عربية و دولية

صورة لنتنياهو يغطي كاميرا هاتفه تثير جدلًا واسعًا
ما تفسير الشعور بالعصبية عند الجوع ؟.. إليك السر
نصائح طبية

ما تفسير الشعور بالعصبية عند الجوع ؟.. إليك السر
موقف صلاح ومرموش؟.. التشكيلة المثالية للجولة الـ23 في الدوري الإنجليزي
رياضة عربية وعالمية

موقف صلاح ومرموش؟.. التشكيلة المثالية للجولة الـ23 في الدوري الإنجليزي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هل تراجع الدولار يعني تحسن الجنيه؟ مدحت نافع يوضح
انتبه لهذه الأعراض.. لماذا تستمر نزلات برد لأكثر من أسبوعين؟
فيديو "الفأس" المرعب.. كيف تسبب "لعب العيال" في مشاجرة دموية هزت الشرقية؟
طائرة وتشريفة.. فيديو محامي "ملك الذهب" المحكوم عليه بالإعدام يثير ضجة
بعد اقتراحه بالبرلمان.. ما هي أسعار الإنترنت غير المحدود في الخليج؟
بعد إصابته بجلطة.. نقل الفنان سامح الصريطي إلى المستشفى