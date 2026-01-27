إعلان

رحلات غير محدودة شهريًا.. تفاصيل منظومة تذاكر أتوبيسات العاصمة الإدارية

كتب : محمد نصار

04:22 م 27/01/2026

شركة ACTA

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تبدأ شركة (ACTA) المشغلة لأتوبيسات النقل الداخلي داخل العاصمة الإدارية الجديدة، اعتبارًا من 1 فبراير المقبل، الموافق الأحد من الأسبوع المقبل، في تطبيق منظومة التذاكر الجديدة.

وعلم "مصراوي"، تفاصيل منظومة التذاكر والاشتراكات الجديدة، حيث يبلغ سعر التذكرة 5 جنيهات موحدة للرحلة الواحدة على جميع خطوط الشركة العاملة داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

كما يبلغ سعر الاشتراك الشهري 120 جنيهًا في أول مرة متضمنة رسوم الكارت، فيما يتم تجديد الاشتراك بشكل شهري بقيمة 100 جنيه.

ويوفر الاشتراك الشهري ما يقرب من 200 جنيه شهريًا مقارنة بقيمة التذكرة العادية، كما يتيح عدد غير محدود من الرحلات وليس 30 رحلة ذهاب وعودة فقط.

ويمكن شراء كارت الاشتراك الخاصة بمنظومة تذاكر أتوبيسات العاصمة الجديدة، من أمام محطة الفنون والثقافة.

كما يتضمن النظام الجديد حزمة تيسيرات ودعم تشمل خصم 60% من رسوم إصدار كارت الاشتراك لفترة محدودة، وإتاحة الركوب المجاني لذوي الهمم والمحاربين القدامي، فضلًا عن تقديم تيسيرات خاصة لكبار السن ممن تجاوزوا 70 عامًا.

اقرأ أيضًا:

أكثر من 3.5 مليار جنيه استثمارات.. مدبولي يشهد افتتاح مستشفى كليوباترا التجمع- سكاي

الأرصاد: رياح قادمة من الصحراء تثير الرمال والأتربة بكافة الأنحاء

تديرها أجنبية تنتحل صفة طبيب.. "الصحة" تغلق عيادة جلدية بالقاهرة الجديدة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شركة ACTA أتوبيسات النقل الداخلي داخل العاصمة الإدارية منظومة تذاكر أتوبيسات العاصمة الإدارية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وصل لأدنى مستوى في 4 سنوات.. رهانات على هبوط أكبر للدولار
أخبار البنوك

وصل لأدنى مستوى في 4 سنوات.. رهانات على هبوط أكبر للدولار
ماذا يحدث لجسمك عند حبس البول؟.. احذر المخاطر
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك عند حبس البول؟.. احذر المخاطر
"عليها أحكام".. الداخلية تكشف سبب احتجاز فنانة داخل إحدى وحدات المرور
حوادث وقضايا

"عليها أحكام".. الداخلية تكشف سبب احتجاز فنانة داخل إحدى وحدات المرور
صورة لنتنياهو يغطي كاميرا هاتفه تثير جدلًا واسعًا
شئون عربية و دولية

صورة لنتنياهو يغطي كاميرا هاتفه تثير جدلًا واسعًا
القصة الكاملة لملحمة السفينة "ستار".. هكذا أنقذ القبطان "أحمد" مهاجرًا
أخبار المحافظات

القصة الكاملة لملحمة السفينة "ستار".. هكذا أنقذ القبطان "أحمد" مهاجرًا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هل تراجع الدولار يعني تحسن الجنيه؟ مدحت نافع يوضح
انتبه لهذه الأعراض.. لماذا تستمر نزلات برد لأكثر من أسبوعين؟
فيديو "الفأس" المرعب.. كيف تسبب "لعب العيال" في مشاجرة دموية هزت الشرقية؟
طائرة وتشريفة.. فيديو محامي "ملك الذهب" المحكوم عليه بالإعدام يثير ضجة
بعد اقتراحه بالبرلمان.. ما هي أسعار الإنترنت غير المحدود في الخليج؟
بعد إصابته بجلطة.. نقل الفنان سامح الصريطي إلى المستشفى