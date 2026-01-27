تبدأ شركة (ACTA) المشغلة لأتوبيسات النقل الداخلي داخل العاصمة الإدارية الجديدة، اعتبارًا من 1 فبراير المقبل، الموافق الأحد من الأسبوع المقبل، في تطبيق منظومة التذاكر الجديدة.

وعلم "مصراوي"، تفاصيل منظومة التذاكر والاشتراكات الجديدة، حيث يبلغ سعر التذكرة 5 جنيهات موحدة للرحلة الواحدة على جميع خطوط الشركة العاملة داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

كما يبلغ سعر الاشتراك الشهري 120 جنيهًا في أول مرة متضمنة رسوم الكارت، فيما يتم تجديد الاشتراك بشكل شهري بقيمة 100 جنيه.

ويوفر الاشتراك الشهري ما يقرب من 200 جنيه شهريًا مقارنة بقيمة التذكرة العادية، كما يتيح عدد غير محدود من الرحلات وليس 30 رحلة ذهاب وعودة فقط.

ويمكن شراء كارت الاشتراك الخاصة بمنظومة تذاكر أتوبيسات العاصمة الجديدة، من أمام محطة الفنون والثقافة.

كما يتضمن النظام الجديد حزمة تيسيرات ودعم تشمل خصم 60% من رسوم إصدار كارت الاشتراك لفترة محدودة، وإتاحة الركوب المجاني لذوي الهمم والمحاربين القدامي، فضلًا عن تقديم تيسيرات خاصة لكبار السن ممن تجاوزوا 70 عامًا.

