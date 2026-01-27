إعلان

شيخ الأزهر ينعى الشيخ جعفر عبد الله الرئيس الأسبق لقطاع المعاهد

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

04:32 م 27/01/2026

فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الش

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

نعى فضيلة الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ببالغ الحزن والأسى، الشيخ جعفر عبد الله، رئيسَ قطاع المعاهد الأزهرية الأسبق، الذي وافته المنية بعد رحلةٍ حافلةٍ بالعطاء وخدمة رسالة الأزهر الشريف، علمًا وتعليمًا ودعوةً.

وتقدم شيخ الأزهر بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد الراحل وتلامذته، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبرَ والسلوان، ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾.

