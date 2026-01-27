حالة الطقس غدًا.. الأرصاد: استمرار سقوط الأمطار بهذه المناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة غدًا الأربعاء 28 يناير 2026، مشيرة إلى استمرار فرص سقوط الأمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأوضحت في رسمي عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن هناك فرص أمطار متوسطة قد تكون رعدية وقد تغزر أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة، بالإضافة إلى فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، على فترات متقطعة.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن هناك فرصًا لأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري، قد تمتد بنسبة حدوث 20% تقريبًا إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة، على فترات متقطعة.

ونبهت الهيئة، إلى نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وحذرت من اضطراب الملاحة البحرية على بعض مناطق السواحل، مثل: (مطروح - العلمين - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح)، إذ تتراوح سرعة الرياح من 40 إلى 60 كم/س، وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3.5 متر.

وأشارت الأرصاد، إلى أن السحب الرعدية قد يصاحبها بنسبة حدوث 30% تقريبًا نشاط رياح قوية نتيجة الهواء الهابط من السحب الرعدية على بعض المناطق، مع احتمال ضربات برق وتساقط لحبات البرد على بعض المناطق.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هذا التنبؤ صادر وفق أحدث إصدارات خرائط الطقس، وسيتم تحديثه في حالة حدوث أي تغيير، داعية المواطنين إلى متابعة التحديثات الصادرة عنها، واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من آثار الظواهر الجوية المتوقعة، متمنية السلامة للجميع.

وكشفت "الهيئة"، درجات الحرارة المتوقعة يوم غدٍ الأربعاء بمختلف أنحاء الجمهورية، وجاءت على النحو الآتي بالجدول المرفق.

