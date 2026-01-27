كتب- أحمد الخطيب:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 15 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء 27-1-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات؛ وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".



سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4523 جنيه للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5815 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6785 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7754 جنيهًا للجرام.



سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 54280 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.



سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 77540 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 241149 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 387700 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.



سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.75% إلى نحو 5096 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

