الأرصاد: رياح قادمة من الصحراء تثير الرمال والأتربة بكافة الأنحاء

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد بدأت اعتبارًا من اليوم التأثر برياح جنوبية غربية قادمة من المناطق الصحراوية، تؤدي إلى نشاط ملحوظ للرياح على أغلب الأنحاء.

وأوضحت غانم أن سرعات الرياح تتراوح ما بين 30 إلى 40 كيلومترًا في الساعة، ما يتسبب في إثارة الرمال والأتربة، وقد يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية في بعض المناطق لتقل عن كيلومتر.

وأضافت أن البلاد تشهد أيضًا فرصًا لسقوط الأمطار بالتزامن مع مرور منخفض جوي في طبقات الجو العليا، حيث تتأثر السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري بأمطار متفاوتة الشدة، قد تكون رعدية وغزيرة أحيانًا على بعض المناطق.

وأشارت إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط الأمطار على القاهرة الكبرى بنسبة تقدر بنحو 20%.

ولفتت عضو المكتب الإعلامي للأرصاد إلى أن درجات الحرارة تشهد انخفاضًا بنحو 3 درجات مقارنة بالأمس، لتسجل العظمى 20 درجة، مؤكدة أن الأجواء ليلًا ستكون شديدة البرودة، حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين 7 و9 درجات.

وأكدت أن نشاط الرياح مستمر حتى نهاية الأسبوع، مع توقع تراجع فرص الأتربة والرمال المثارة تدريجيًا نتيجة تغير مصادر الكتل الهوائية المؤثرة على البلاد.