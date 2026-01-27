مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الأهلي

- -
17:00

وادي دجلة

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

- -
16:30

نيجيريا

بطولة أفريقيا لكرة اليد

كاب فيردي

- -
19:00

تونس

الدوري الألماني

سانت باولي

- -
21:30

لايبزيج

جميع المباريات

إعلان

في المصيف والملاعب.. أجمل لحظات رومانسية لأشرف داري وزوجته

كتب : مصراوي

02:24 ص 27/01/2026
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    أشرف داري وزوجته (3)
  • عرض 25 صورة
    أشرف داري وزوجته (4)
  • عرض 25 صورة
    أشرف داري وزوجته (1)
  • عرض 25 صورة
    أشرف داري وزوجته (2)
  • عرض 25 صورة
    أشرف داري وزوجته (25)
  • عرض 25 صورة
    أشرف داري وزوجته (23)
  • عرض 25 صورة
    أشرف داري وزوجته (24)
  • عرض 25 صورة
    أشرف داري وزوجته (22)
  • عرض 25 صورة
    أشرف داري وزوجته (21)
  • عرض 25 صورة
    أشرف داري وزوجته (18)
  • عرض 25 صورة
    أشرف داري وزوجته (19)
  • عرض 25 صورة
    أشرف داري وزوجته (20)
  • عرض 25 صورة
    أشرف داري وزوجته (10)
  • عرض 25 صورة
    أشرف داري وزوجته (16)
  • عرض 25 صورة
    أشرف داري وزوجته (17)
  • عرض 25 صورة
    أشرف داري وزوجته (14)
  • عرض 25 صورة
    أشرف داري وزوجته (15)
  • عرض 25 صورة
    أشرف داري وزوجته (13)
  • عرض 25 صورة
    أشرف داري وزوجته (12)
  • عرض 25 صورة
    أشرف داري وزوجته (9)
  • عرض 25 صورة
    أشرف داري وزوجته (11)
  • عرض 25 صورة
    أشرف داري وزوجته (7)
  • عرض 25 صورة
    أشرف داري وزوجته (8)
  • عرض 25 صورة
    أشرف داري وزوجته (6)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القاهرة – مصراوي

تحرص زوجة اللاعب أشرف داري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصور تجمعها بزوجها، توثق أجمل لحظاتهما معا.

وتشارك زوجة أشرف داري جمهورها العديد من المناسبات السعيدة، مثل الاحتفال بأعياد ميلاد ابنتهما، كما تظهر دائما داعمة له داخل الملاعب، حيث سبق أن ظهرت وهي تحتفل بتتويجه بإحدى الجوائز.

وكان أشرف داري قد انتقل إلى صفوف النادي الأهلي قادما من نادي بريست الفرنسي في أغسطس 2024، بعدما خاض مع الفريق الفرنسي 24 مباراة، سجل خلالها هدفا واحدا، وقدم تمريرة حاسمة.

وشارك أشرف داري مع النادي الأهلي في 26 مباراة حتى الآن، دون أن ينجح في تسجيل أو صناعة أي هدف.

وقد تحدث والد أشرف داري، عبر أحد البرامج التلفزيونية قائلا نحن تحدثنا مع النادي الأهلي عن فسخ التعاقد نهائيًا حيث يطلب اللاعب الحصول على مبلغ 2.5 مليون دولار مقابل إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي بين الطرفين، أو الإعارة أو الانتقال لنادٍ جديد ولكن بشرط ألا يقل راتب أشرف عما يتقاضاه حاليًا في الأهلي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أشرف داري الأهلي تصريحات والد أشرف داري زوجة أشرف داري صور زوجة أشرف داري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

في المصيف والملاعب.. أجمل لحظات رومانسية لأشرف داري وزوجته
مصراوي ستوري

في المصيف والملاعب.. أجمل لحظات رومانسية لأشرف داري وزوجته
10صور تكشف قصة حبهما..مينا مسعود وإميلي شاه من أحدث ظهور معا
زووم

10صور تكشف قصة حبهما..مينا مسعود وإميلي شاه من أحدث ظهور معا
أين تذهب في معرض الكتاب؟.. تعرف على أبرز الندوات والفعاليات- صور
أخبار مصر

أين تذهب في معرض الكتاب؟.. تعرف على أبرز الندوات والفعاليات- صور
في المصيف والملاعب.. أجمل لحظات رومانسية لأشرف داري وزوجته
مصراوي ستوري

في المصيف والملاعب.. أجمل لحظات رومانسية لأشرف داري وزوجته
"مبلغ ضخم لإنهاء التعاقد".. والد أشرف داري يفجر مفاجأة بشأن رحيل نجله عن
رياضة محلية

"مبلغ ضخم لإنهاء التعاقد".. والد أشرف داري يفجر مفاجأة بشأن رحيل نجله عن

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

نجيب ساويرس يُحذر من صفحات مزيفة وإعلانات وهمية تنتحل صفته وتستغل اسمه
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون!
مشاورات مصرية تونسية جزائرية بشأن مسار التسوية في ليبيا
الأرصاد: انخفاض مفاجئ في الحرارة وأمطار رعدية تضرب هذه المحافظات غدًا -(فيديو)
6800 جنيه للجرام عيار 21.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل صعوده التاريخي
بعد زيادة تدفقات الدولار.. توقعات سعر الجنيه خلال 2026