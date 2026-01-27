في المصيف والملاعب.. أجمل لحظات رومانسية لأشرف داري وزوجته

"بعد احتفاله بعيد ميلاده".. 15 صورة لأبرز لحظات أحمد حجازي مع زوجته وأبنائه

تحرص زوجة اللاعب أشرف داري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصور تجمعها بزوجها، توثق أجمل لحظاتهما معا.

وتشارك زوجة أشرف داري جمهورها العديد من المناسبات السعيدة، مثل الاحتفال بأعياد ميلاد ابنتهما، كما تظهر دائما داعمة له داخل الملاعب، حيث سبق أن ظهرت وهي تحتفل بتتويجه بإحدى الجوائز.

وكان أشرف داري قد انتقل إلى صفوف النادي الأهلي قادما من نادي بريست الفرنسي في أغسطس 2024، بعدما خاض مع الفريق الفرنسي 24 مباراة، سجل خلالها هدفا واحدا، وقدم تمريرة حاسمة.

وشارك أشرف داري مع النادي الأهلي في 26 مباراة حتى الآن، دون أن ينجح في تسجيل أو صناعة أي هدف.

وقد تحدث والد أشرف داري، عبر أحد البرامج التلفزيونية قائلا نحن تحدثنا مع النادي الأهلي عن فسخ التعاقد نهائيًا حيث يطلب اللاعب الحصول على مبلغ 2.5 مليون دولار مقابل إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي بين الطرفين، أو الإعارة أو الانتقال لنادٍ جديد ولكن بشرط ألا يقل راتب أشرف عما يتقاضاه حاليًا في الأهلي.