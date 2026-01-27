قال الإعلامي والكاتب إبراهيم عيسى إن اللاعب محمد أبو تريكه يحظى بحب كبير من جمهور النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن دوره في المنتخب كان محدودًا للغاية.

وأضاف عيسى خلال حواره مع الإعلامي محمد علي خير ببرنامج "المصري أفندي"، عبر فضائية "الشمس 2"، أن أبو تريكة شارك في بطولات أمم إفريقيا 2006 و2008 ولم يكن أفضل لاعب أو هداف، وفي 2010 لم يشارك بالأساس.

وأكد عيسى، أن الاعتقاد السائد بشأن حضور الكابتن محمود الخطيب القوي في المنتخب لا يستند إلى إنجاز حقيقي في تلك الفترة، قائلًا: "الخطيب أخد أكتر من حقه".

وأضاف أن هذا الحكم ينطبق على جيل كامل من اللاعبين في تلك الحقبة، مثل علي خليل وفاروق جعفر وحسن شحاتة، الذين لم يحققوا إنجازات بارزة مع المنتخب الوطني.

وشدد إبراهيم عيسى على أن بعض اللاعبين الآخرين قدموا عطاءً أكبر للمنتخب، مثل حسام حسن، لكنهم لم يحظوا بنفس القدر من التبجيل والتقدير الذي حصل عليه أبو تريكه والخطيب.

وأشار الكاتب إبراهيم عيسى إلى أن صناعة صورة أبو تريكه "كأسطورة" لم تكن تلقائية، بل تدخلت فيها قوى منظمة، قائلاً: "في قصة كبيرة قوي في صناعة أبو تريكه تدخل فيها الإخوان مع التراس مع النُظُم مع مؤسسات".

وأكد على أن صناعة النجم في الكرة المصرية قد تكون أحيانًا نتيجة لتحالفات وتدخلات خارجة عن الملعب أكثر منها انعكاسًا للأداء والإنجاز الحقيقي على أرض الميدان.