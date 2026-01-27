لمسة من التاريخ.. الزي الفرعوني يخطف الأنظار في معرض الكتاب

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الساعات المقبلة على معظم أنحاء الجمهورية.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة ليلا.

كما تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتوقعت أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 درجة، والسواحل الشمالية 19 درجة وشمال الصعيد 21 درجة، وجنوب الصعيد 24 درجة.