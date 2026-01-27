إعلان

شديد البرودة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

كتب : مصراوي

12:50 ص 27/01/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    نوة قاسم تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة
  • عرض 7 صورة
    صورة أرشيفية لأضرار نوة قاسم على الإسكندرية خلال السنوات السابقة (1)
  • عرض 7 صورة
    نوة قاسم تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة
  • عرض 7 صورة
    نوة قاسم تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة
  • عرض 7 صورة
    نوة قاسم تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة
  • عرض 7 صورة
    نوة قاسم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- أحمد عبدالمنعم:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الساعات المقبلة على معظم أنحاء الجمهورية.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة ليلا.

كما تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتوقعت أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 درجة، والسواحل الشمالية 19 درجة وشمال الصعيد 21 درجة، وجنوب الصعيد 24 درجة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطقس الأرصاد درجات الحرارة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الأرصاد: نشاط رياح وأمطار رعدية واضطراب الملاحة خلال الساعات المقبلة
أخبار مصر

الأرصاد: نشاط رياح وأمطار رعدية واضطراب الملاحة خلال الساعات المقبلة
كيف أنقذ الذهب مسيرة حسين الشحات الكروية؟
رياضة محلية

كيف أنقذ الذهب مسيرة حسين الشحات الكروية؟
محافظ البحر الأحمر عن حادث "القرش بهلول": جريمة أثارت غضبًا بيئيًا واسعًا
أخبار مصر

محافظ البحر الأحمر عن حادث "القرش بهلول": جريمة أثارت غضبًا بيئيًا واسعًا
بالصور.. دعاء رجب تحتفل بزفافها وسط أجواء عائلية
زووم

بالصور.. دعاء رجب تحتفل بزفافها وسط أجواء عائلية
كيف أنقذ الذهب مسيرة حسين الشحات الكروية؟
رياضة محلية

كيف أنقذ الذهب مسيرة حسين الشحات الكروية؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

نجيب ساويرس يُحذر من صفحات مزيفة وإعلانات وهمية تنتحل صفته وتستغل اسمه
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون!
مشاورات مصرية تونسية جزائرية بشأن مسار التسوية في ليبيا
الأرصاد: انخفاض مفاجئ في الحرارة وأمطار رعدية تضرب هذه المحافظات غدًا -(فيديو)
6800 جنيه للجرام عيار 21.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل صعوده التاريخي
بعد زيادة تدفقات الدولار.. توقعات سعر الجنيه خلال 2026