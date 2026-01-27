كتب جديدة بـ15 جنيه تجذب الزوار إلى سور الأزبكية بمعرض الكتاب

قال أحمد سالمان، أحد البائعين بسور الأزبكية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إن السوق يشهد توافر كتب قيمة ونظيفة بأسعار رمزية، موضحًا أن سعر أي كتاب جديد ب 15 جنيه.

وأضاف "سالمان" في تصريحات لـ"مصراوي"، أن الكتب المعروضة تشمل جميع المجالات، سواء كتب الأطفال أو الكتب الدينية والثقافية، ما يلبّي احتياجات مختلف الفئات العمرية والاهتمامات القرائية.

وأوضح أن الإقبال على شراء الكتب جيد خلال أيام المعرض، مشيرًا إلى أن الزوار يقبلون على سوق الأزبكية بشكل ملحوظ بسبب الأسعار المناسبة وفي متناول الجميع، مؤكدًا أن الأجواء داخل السوق مميزة وتشجع على القراءة والاقتناء.

ويُعد سوق الأزبكية أحد أبرز الأجنحة التي تحظى بإقبال جماهيري واسع داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب، لما يقدمه من تنوع كبير في العناوين وأسعار مخفضة تناسب جميع القراء