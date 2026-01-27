إبراهيم عيسى: السادات تعرض للظلم ولولاه لما تحقق تحرير مصر

قال الإعلامي والكاتب إبراهيم عيسى إن الرئيس الراحل محمد مرسي كان الأضعف والأقل إمكانيات داخل جماعة الإخوان.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي محمد علي خير ببرنامج "المصري أفندي"، عبر فضائية "الشمس 2"، أن مرسي مثله مثل كل جماعة الإخوان، مشيرًا إلى أن دستور 2012 الذي حكم به كان من كتابة الدكتور عصام العريان وليس مرسي نفسه.

وعن الرئيس الراحل أنور السادات، وصفه عيسى بأنه "الرجل الذي ظلم ظلماً بينًا"، معتبرًا أنه هو من حرر مصر وصنع السلام الذي أنقذ البلاد من "عار الهزيمة".

وأكد أن السادات هو "المنتصر الوحيد على إسرائيل" واستعاد سيناء، مؤكدًا أنه "صاحب الرؤية" الاستراتيجية التي أثبتت صحتها بعد 50 عامًا من رحيله.

وأشار إبراهيم عيسى إلى أن غالبية الشعب المصري تظل متعاطفة مع الرئيس جمال عبد الناصر رغم وقوع الهزيمة في عهده، بينما يأتي النصر في عهد السادات.

وفسّر ذلك بأن الفصائل السياسية الرئيسية في مصر، والتي تملك مفاصل الحياة السياسية والثقافية، وهي اليسار والناصريون والإسلاميون، وكلها تقرأ تاريخه بطريقة خاطئة أو تجهله.

وأكد عيسى، أن الشارع المصري العادي يحمل تقديرًا وحضورًا لصورة السادات في قلوبه، لكن الصورة العامة المشوهة تأتي من هيمنة النخب السياسية المعادية له، والتي تصوغ الرواية التاريخية السائدة.