إبراهيم عيسى: اعتذرت عن منصب بحكومة الجنزوري.. ورشحت له وزير ثقافة "طلع ميت"

كتب- حسن مرسي:

01:10 ص 27/01/2026

إبراهيم عيسى

قال الإعلامي والكاتب إبراهيم عيسى إن رئيس الوزراء الأسبق الدكتور جمال الجنزوري اتصل به فجأة في منتصف الليل طالبًا ترشيحات لمنصب وزير الثقافة، مشيرًا إلى أنه رشح له شخصية معينة، لكنه فوجئ لاحقًا بأن المرشح قد توفي.

وأضاف عيسى خلال حواره مع الإعلامي محمد علي خير ببرنامج "المصري أفندي"، عبر فضائية "الشمس 2"، أن طريقة الاختيار هذه، رغم غرابتها، كانت مفيدة للحياة السياسية لأنها تعني أن صانع القرار يفتح دائرة الرؤية ويتواصل مع المثقفين وقادة الرأي.

وأوضح عيسى أن آلية اختيار الوزراء في مصر تختلف، موضحًا أن "3 أجهزة" هي التي تختار عادة من دوائر الموظفين العموميين، بناءً على معايير مثل الولاء والثقة ونظافة اليد.

وأشار إلى أنه لو عرضت عليه وزارة الثقافة، فإن أول قرار سيتخذه هو الاعتذار، ليس عن الثقافة نفسها، ولكن عن مفهوم الثقافة السائد وآليات العمل المعطلة.

وتحدث إبراهيم عيسى عن نماذج وزراء الثقافة السابقين، مقارنًا بين ثروت عكاشة الذي "أسس" في عهد نظام كان يريد وجودًا ثقافيًا، وفاروق حسني الذي كان هو من يريد التغيير والحركة، مشيرًا إلى أن تجربة الدكتور جابر عصفور كانت فاشلة.

وأشار إلى أن جابر عصفور، رغم سمعته التنويرية وإنجازاته كرئيس للمجلس الأعلى للثقافة ومؤسس مركز الترجمة، لم يستطع الصمود، لأن "المؤسسات الدينية في مصر وقفت ضد وزير الثقافة المتنور"، مما أدى إلى فشله في تنفيذ سياسة ثقافية تنويرية حقيقية.

