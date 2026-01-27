شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ57 إقبالًا لافتًا من الزوار، خاصة السياح والأجانب، على جناح الحرف اليدوية، الذي عكس جانبًا مهمًا من الإبداع والمهارة التي يتمتع بها المصريون في الصناعات اليدوية والتراثية.

وجاء ذلك من خلال الجناح الخارجي الذي نظمته وزارة التضامن الاجتماعي، والذي ضم عددًا كبيرًا من أصحاب الصناعات الصغيرة والبسيطة، حيث تنوعت المعروضات بين المشغولات اليدوية، والإكسسوارات التراثية، والمنتجات الفنية التي تحمل الطابع المصري الأصيل.

وأبرز الجناح مدى تألق الحرفيين المصريين وقدرتهم على تحويل الخامات البسيطة إلى منتجات ذات قيمة فنية عالية، ما ساهم في زيادة الإقبال الجماهيري عليها، خاصة من الزوار الأجانب الذين أبدوا إعجابهم بجودة المعروضات وتميزها.

ويأتي هذا الجناح في إطار دعم وزارة التضامن الاجتماعي لأصحاب المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية، وحرصها على توفير منصات تسويقية تساهم في تمكين الحرفيين والحفاظ على التراث المصري.