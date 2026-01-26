إعلان

اتحاد الدواجن: الاستيراد بدون جمارك يضر الصناعة ويزيد من خسائر المربيين

كتبت- داليا الظنيني:

11:10 م 26/01/2026

الثروة الداجنة

علق ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، على مطالبات الاتحاد بفرض رسوم حمائية على الدواجن المستوردة، قائلاً: "ليس طلبًا غريبًا، فالسنة الحالية لدينا إنتاج كبير جدًا، ومنذ يونيو أصبح البيع أقل من التكلفة، وأصبحت هناك خسائر لدى المربين بسبب فائض الإنتاج".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة" أن الهدف الأساسي من استيراد الدواجن كان تخفيض الأسعار، لكن الواقع الآن يشير إلى أن الدواجن المجمدة المستوردة أصبحت أغلى بنسبة 25% من الدواجن الطازجة المحلية.

وتابع الزيني مؤكدًا أنه من المفترض أن تطبق الدولة رسوم حماية على الدواجن والبيض تبلغ 30% لدعم المنتج المحلي، مُوضحًا أن المربي يتحمل تكاليف عمالة وقروض وضرائب مرتفعة.

وأشار إلى أن هذه المطالب ليست بدعة، فدول كثيرة مثل جنوب إفريقيا تفرض رسوماً تصل إلى 80% لحماية صناعتها، مُعربًا عن أسفه لاستمرار استيراد الدواجن دون دفع هذه الرسوم التي كان من المفترض أن تدخل في خزينة الدولة.

وأكد نائب رئيس الاتحاد أن الإنتاج المحلي زاد بنسبة 25% مقارنة بالعام الماضي، مما أدى لتراجع الأسعار وتراكم الخسائر لدى المربين، مُشددًا على أنه إذا كانت الحكومة مصممة على الاستمرار في الاستيراد، فيجب فرض الرسوم الجمركية المقررة بنسبة 30% فورًا لحماية الصناعة الوطنية ومن يقومون بالعملية الإنتاجية.

وشدد الزيني على أن القطاع يواجه أزمة حقيقية نتيجة المنافسة غير العادلة، داعيًا إلى تطبيق آليات الحماية التي تُطبقها جميع الدول لصالح اقتصادها ومنتجيها المحليين.

منتجي الدواجن استيراد الدواجن أسعار الدواجن

