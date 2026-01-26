مبادرة ''تحويشة'' تحصد المركز الثالث ضمن ''جائزة مصر للتميز الحكومي''

حصدت مبادرة الادخار والإقراض الرقمي "تحويشة"، التي ينفذها المجلس القومي للمرأة المركز الثالث في فئة جائزة المبادرة الابتكارية الحكومية، وذلك ضمن فعاليات احتفالية "جائزة مصر للتميز الحكومي" في دورتها الرابعة والتي أقامتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ.

وعبرت المستشارة أمل عمار، عن بالغ سعادتها وفخرها بهذا التكريم الذى يُعد تتويجًا لجهود المجلس القومي للمرأة في تبني وتنفيذ مبادرات نوعية تسهم في دعم الاستقلال الاقتصادي للمرأة كما يعكس نجاح المبادرة في دعم جهود التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز مفاهيم الشمول المالي إذ تعمل مبادرة «تحويشة» على نشر ثقافة الادخار والإقراض وتعزيز الوعي المالي لدى السيدات بما يسهم في تحسين مستوى معيشة الأسر المصرية ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي مؤكدة أن «تحويشة» تمكنت من الوصول إلى أكثر من نصف مليون سيدة في مختلف محافظات الجمهورية وأسهمت في تعزيز قدراتهن الاقتصادية ودعم قدرتهن على تحقيق الاستقلال المالي.

كما وجّهت المستشارة أمل عمار خالص التهنئة والتقدير إلى المهندس عمرو سليمان عضو المجلس والمشرف على المبادرة والأستاذة نشوى مصطفى القائم بأعمال المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي بالمجلس وفريق عمل المجلس القائم على تنفيذ المبادرة مشيدةً بما بذلوه من جهد وإخلاص وتميّز مهني كان له الأثر المباشر في تحقيق هذا الإنجاز المشرف وأكدت أن هذا التميز يعكس كفاءة كوادر المجلس وقدرتهم على تحويل الرؤى والسياسات إلى مبادرات فعّالة ذات مردود حقيقي على أرض الواقع.

وأضافت أن المجلس يواصل تطوير برامجه ومبادراته بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو التميز الحكومي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وجودة خاصة في مجالات التمكين الاقتصادي والشمول المالي.

وكرم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الأستاذة نشوى مصطفى القائم بأعمال المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي بالمجلس.