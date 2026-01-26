وزير العمل يبحث مع شركة سعودية تصدير العمالة المصرية إلى المملكة

كتب- محمد أبو بكر:

عقد محمد جبران، وزير العمل، اجتماعًا مع وفد رفيع المستوى من شركة تكامل السعودية، الذراع التنفيذي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، برئاسة فوزان عبد الله المهيدب نائب الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات المؤتمر الدولي لسوق العمل بالعاصمة الرياض.

وناقش الاجتماع، بحسب بيان وزارة العمل، الاثنين، تنفيذ اتفاقية الفحص المهني الخاصة بتأهيل وتصدير العمالة المصرية الماهرة إلى السوق السعودي، وسبل استمرار تفعيل هذه الاتفاقية على أرض الواقع، بما يضمن جودة وكفاءة العمالة قبل السفر.

وأشار محمد جبران، إلى أهمية توسيع عدد مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل في مصر لتشمل برامج الفحص المهني وفق المعايير المعتمدة، مؤكداً أن الهدف هو تلبية احتياجات سوق العمل السعودي والحفاظ على مكانة العمالة المصرية المتميزة.

وأوضح وزير العمل، أن وحدة "توجيه ما قبل المغادرة" تلعب دورًا رئيسيًا في توعية العمالة بحقوقها وواجباتها، بالإضافة إلى تعريفهم بطبيعة بيئة العمل والقوانين السائدة داخل المملكة، بما يسهم في خلق تجربة عمل آمنة وفعالة للعامل المصري.

وأشاد الجانب السعودي بمهارات وكفاءة العمالة المصرية، مؤكدًا حرصه على استمرار التعاون بين الطرفين، وبحث سبل زيادة فرص التشغيل في المجالات المستهدفة خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والسعودية في قطاع الموارد البشرية.

اقرأ أيضًا:

توجد تجاوزات.. بيان عاجل من "المحامين" بشأن واقعة نيابة النزهة



قانون الإيجار القديم يحدد حالات الإخلاء الإجباري.. تعرف عليها



موجة برد وشبورة مائية وأمطار..الأرصاد تُعلن طقس الـ6 أيام المقبلة



