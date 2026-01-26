إعلان

إطلاق أول برنامج للتليفزيون المصري باللغة السواحيلية

كتب : محمد أبو بكر

03:11 م 26/01/2026
كتب- محمد أبو بكر:

أعلن الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إطلاق أولى حلقات برامج التليفزيون المصري باللغة السواحيلية، بحضور ريتشارد موتايوبا ماكانزو، السفير التنزاني بالقاهرة.

وشهدت الحلقة الأولى، بحسب بيان الهيئة الوطنية للإعلام، الاثنين، والتي قدمها الإعلامي شفيع مبتدي، زيارة لمتحف الحضارات، واستعرضت جوانب متعددة من تاريخ الحضارة المصرية، ضمن خدمة اللغة السواحيلية بالإذاعات الموجهة التابعة للهيئة الوطنية للإعلام.

وقال أحمد المسلماني: "لقد بدأت الخدمة السواحلية بالإذاعة المصرية عام 1954، واليوم نخطو خطوة أخرى من المسموع إلى المرئي، تواكباً الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الحوار الأفريقي".

وأشاد السفير التنزاني بالبرنامج الجديد وبالخدمة السواحلية التي أطلقها التليفزيون المصري، مؤكداً أن هذه البرامج سيتم بثها على شاشة التليفزيون التنزاني، وأثنى على العلاقات التاريخية بين مصر وتنزانيا والدور الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم العلاقات الأفريقية وتعزيز مسار القارة نحو الأمن والتنمية.

ورحب السفير التنزاني بالتعاون المشترك بين التليفزيون المصري والتلفزيون التنزاني، بهدف توطيد العلاقات الإعلامية والفكرية بين البلدين.

وأشاد السفير، في ختام زيارته لماسبيرو، بالموقع المتميز لاستوديو نجيب محفوظ بالطابق السابع والعشرين، والذي يطل على نهر النيل والأهرامات معاً. كما قدّم رئيس الهيئة الوطنية للإعلام للضيف التنزاني مجموعة من أغاني كوكب الشرق، السيدة أم كلثوم.

