"عبدالغفار": "علاج الألم" قضية مشتركة تمس جميع التخصصات الطبية

كشف الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، عن تفاصيل المؤتمر العلمي السنوي للهيئة تحت شعار "علاج الألم"، والذي يعقد على مدار يومي 26 و27 يناير الجاري.

وأوضح عبدالغفار أن "مؤتمر هذا العام يأتي استكمالًا للنهج العلمي الذي تبنته الهيئة في النسختين السابقتين لعامي 2024 و2025، حيث يتم التركيز في كل دورة على محور واحد ذي أهمية محورية للممارسة الطبية والمجتمع، فالنسخة الأولى تناولت موضوع الطوارئ، فيما ناقشت النسخة الثانية السمنة المفرطة والسمنة المرضية".

وأضاف أن اختيار "الألم" كموضوع رئيسي لمؤتمر 2026 يعكس كونه قضية مشتركة تمس جميع التخصصات الطبية، مؤكدًا أن المؤتمر يتبنى فكرًا موحدًا تشارك فيه مختلف التخصصات، من القلب والجهاز الهضمي والصدر وغيرها، للحديث حول محور واحد بصورة تكاملية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن المؤتمر لا يقتصر على مناقشة الأمراض المسببة للألم، بل يركز بشكل أساسي على آليات علاج الألم وسبل التغلب عليه من منظور علمي وعملي حديث، بما يحقق فائدة حقيقية للأطباء داخل الهيئة وخارجها، وكذلك لغير المتخصصين من المرضى والمهتمين بالشأن الصحي.

وأكد "عبدالغفار" أن الهيئة تحرص على أن تكون مؤتمراتها ذات مردود علمي ومجتمعي، بحيث يستفيد منها الطبيب والمتخصص، إلى جانب المواطن العادي، من خلال طرح موضوعات تمس الحياة اليومية والصحة العامة.

وانطلقت اليوم، فعاليات المؤتمر العلمي السنوي للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية لعام 2026، تحت شعار "علاج الألم"، والذي يُعقد على مدار يومي 26 و27 يناير، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وبمشاركة عدد من مسؤولي وزارة الصحة وكبار الأطباء والعلماء والباحثين في مختلف التخصصات الطبية.