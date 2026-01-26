لجنة "المسؤولية الطبية" تكشف عدد الشكاوى منذ بدء عملها



كتب- أحمد جمعة:

كشفت اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض، عن إجمالي القضايا الواردة للجنة منذ بدء تفعيل أعمالها في الأول من نوفمبر 2025.

وكشف اللجنة خلال اجتماعها الدوري عن وصول عدد الشكاوى لـ 430 شكوى، منها 65 شكوى مقدمة مباشرة، بينما تحوَّل الباقي من النيابة العامة.

وخلال الاجتماع الأخير، أعلن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للجنة، اعتماد نتائج فحص 42 قضية تم الانتهاء منها وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

ولفت إلى تحديد جدول زمني مكثَّف لفحص 222 قضية عبر اللجان الفرعية خلال الفترة من 26 يناير إلى 3 فبراير 2026.