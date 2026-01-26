إعلان

القاهرة تحصد جائزتين من جوائز التميز الحكومي فئة المراكز التكنولوجية

كتب : محمد نصار

02:43 م 26/01/2026

جوائز التميز الحكومي

فاز المركز التكنولوجي لمجمع أحياء المنطقة الشمالية بمحافظة القاهرة، بالمركز الثاني ضمن جوائز التميز الحكومي فئة المراكز التكنولوجية، كما فاز المركز التكنولوجي بحي مصر الجديدة بالمركز الثالث.

جاء ذلك خلال الحفل الذي شهده د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتوزيع جوائز مصر للتميز الحكومي بحضور د. إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وعدد من الوزراء والمحافظين.

جوائز التميز الحكومي المراكز التكنولوجية محافظة القاهرة حي مصر الجديدة

