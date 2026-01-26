القاهرة تحصد جائزتين من جوائز التميز الحكومي فئة المراكز التكنولوجية

فاز المركز التكنولوجي لمجمع أحياء المنطقة الشمالية بمحافظة القاهرة، بالمركز الثاني ضمن جوائز التميز الحكومي فئة المراكز التكنولوجية، كما فاز المركز التكنولوجي بحي مصر الجديدة بالمركز الثالث.

جاء ذلك خلال الحفل الذي شهده د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتوزيع جوائز مصر للتميز الحكومي بحضور د. إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وعدد من الوزراء والمحافظين.

اقرأ أيضًا:

توجد تجاوزات.. بيان عاجل من "المحامين" بشأن واقعة نيابة النزهة

قانون الإيجار القديم يحدد حالات الإخلاء الإجباري.. تعرف عليها

موجة برد وشبورة مائية وأمطار..الأرصاد تُعلن طقس الـ6 أيام المقبلة