إعلان

وزير الخارجية السعودي: العلاقات مع الإمارات مهمة للاستقرار الإقليمي

كتب : مصراوي

03:07 م 26/01/2026

الأمير فيصل بن فرحان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات
أوضح وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن الرياض وأبوظبي لا تتطابقان بالكامل في مقارباتهما تجاه الملف اليمني، إلا أن ذلك لا يقلل من أهمية العلاقة بين البلدين ودورها المحوري في دعم الاستقرار الإقليمي.

وخلال مؤتمر صحفي عقده إلى جانب وزير الخارجية البولندي، شدد بن فرحان على حرص المملكة على بناء شراكة متينة وإيجابية مع دولة الإمارات، مشيرًا إلى أن قرار أبوظبي تقليص وجودها في اليمن يُعد عاملًا جوهريًا في الحفاظ على متانة العلاقات الثنائية بين الجانبين.

وأضاف الوزير السعودي أن وجود علاقات بناءة بين الرياض وأبوظبي يمثل ركيزة أساسية لعمل مجلس التعاون الخليجي، مؤكدًا أن التعاون بين الدول الأعضاء ضرورة لا غنى عنها لتعزيز الاستقرار في المنطقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الإمارات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ظهرت بإطلالات جريئة في حفلاتها.. 20 صورة أثارت الجدل لـ روبي
زووم

ظهرت بإطلالات جريئة في حفلاتها.. 20 صورة أثارت الجدل لـ روبي
تحرك عاجل من نقيب المحامين بشأن أزمة نيابة النزهة
أخبار مصر

تحرك عاجل من نقيب المحامين بشأن أزمة نيابة النزهة
حبس هدير عبد الرازق وأوتاكا 3 سنوات بتهمة بث فيديوهات خادشة
حوادث وقضايا

حبس هدير عبد الرازق وأوتاكا 3 سنوات بتهمة بث فيديوهات خادشة
الإمارات تؤكد التزامها بعدم تقديم دعم لوجستي لأي أعمال عسكرية ضد إيران
شئون عربية و دولية

الإمارات تؤكد التزامها بعدم تقديم دعم لوجستي لأي أعمال عسكرية ضد إيران
أول تعليق من حماس بعد العثور على جثة أخر أسير إسرائيلي.. ماذا قالت؟
شئون عربية و دولية

أول تعليق من حماس بعد العثور على جثة أخر أسير إسرائيلي.. ماذا قالت؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أتربة عالقة ونشاط رياح.. الأرصاد تُحذر من حالة طقس الساعات المقبلة
بعد زيادة تدفقات الدولار.. توقعات سعر الجنيه خلال 2026
بيان عاجل من "المحامين" بشأن واقعة نيابة النزهة: بدرت تجاوزات.. وممتنون للحياد والعدالة
بطرس غالي: البنوك المركزية بدأت التخلص من الدولار وسط توقعات بتدهوره