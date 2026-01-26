وزير الخارجية السعودي: العلاقات مع الإمارات مهمة للاستقرار الإقليمي



أوضح وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن الرياض وأبوظبي لا تتطابقان بالكامل في مقارباتهما تجاه الملف اليمني، إلا أن ذلك لا يقلل من أهمية العلاقة بين البلدين ودورها المحوري في دعم الاستقرار الإقليمي.

وخلال مؤتمر صحفي عقده إلى جانب وزير الخارجية البولندي، شدد بن فرحان على حرص المملكة على بناء شراكة متينة وإيجابية مع دولة الإمارات، مشيرًا إلى أن قرار أبوظبي تقليص وجودها في اليمن يُعد عاملًا جوهريًا في الحفاظ على متانة العلاقات الثنائية بين الجانبين.

وأضاف الوزير السعودي أن وجود علاقات بناءة بين الرياض وأبوظبي يمثل ركيزة أساسية لعمل مجلس التعاون الخليجي، مؤكدًا أن التعاون بين الدول الأعضاء ضرورة لا غنى عنها لتعزيز الاستقرار في المنطقة.