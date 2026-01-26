إعلان

أتربة عالقة ونشاط رياح.. الأرصاد تُحذر من حالة طقس الساعات المقبلة

كتب : محمد أبو بكر

02:59 م 26/01/2026

الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الاثنين، إنه من متابعة صور الأقمار الصناعية، فإن حالة طقس الساعات المقبلة تشهد أتربة عالقة على أغلب الأنحاء، وتظهر الأتربة والرمال المثارة على مناطق من الإسكندرية ومطروح والسلوم والبحيرة والصحراء الغربية"، وتتحرك شرقًا وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية.

وحذرت "الأرصاد"، مرضى الحساسية والجيوب الأنفية، مطالبة بمراعاة تلك الأجواء.

كما حذرت هيئة الأرصاد، من الوقوف تحت اللوحات الإعلانية والأسطح المتهالكة بسبب نشاط الرياح.

كانت بينت "الأرصاد"، أنه من خلال صور الأقمار الصناعية يتضح وجود أتربة عالقة، على أغلب الأنحاء ونشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على بعض المناطق، ومن المتوقع مع تقدم الوقت نشاطًا للرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة، وقد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر على بعض المناطق.

وطالبت الهيئة بارتداء الكمامات لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية، وتوخي الحذر أثناء القيادة خاصة على الطرق.

الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة

