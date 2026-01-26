إعلان

إيران: نواجه حربا أمريكية إسرائيلية هجينة وردنا على أى اعتداء سيكون مؤلمًا

كتب : مصراوي

03:08 م 26/01/2026

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي

وكالات

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن بلاده ستواجه أي هجوم عسكري برد شامل وحاسم، مشددًا على أن إيران باتت اليوم في وضع أقوى مما كانت عليه سابقًا.

ورد بقائي في مؤتمر صحفي على تساؤلات بشأن الاستعدادات الأمريكية لاحتمال شن هجوم على إيران، مشيرًا إلى أن طهران تعتمد على قدراتها الذاتية وخبراتها المتراكمة، بما في ذلك ما اكتسبته خلال حرب يونيو 2025، مؤكدًا أن أي اعتداء جديد سيقابل برد أوسع نطاقًا وأكثر إيلامًا.

واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن الحشود العسكرية والتهديدات الأمريكية في المنطقة تمثل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، لافتًا إلى أن إرسال السفن الحربية لن يؤثر على إرادة إيران أو عزمها في الدفاع عن وجودها.

وفي هذا السياق، أشارت وسائل إعلام أمريكية، أول أمس السبت، إلى وصول حاملة الطائرات "لينكولن" وثلاث مدمرات مرافقة، الجمعة، إلى المحيط الهندي، في طريقها إلى منطقة عمليات القيادة المركزية الأمريكية بخليج عمان، وسط تصاعد التهديدات الأمريكية تجاه إيران.

وأشار بقائي إلى أن بلاده تواجه ما وصفه بـ"حرب هجينة"، تمثل امتدادًا للهجمات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة في يونيو الماضي، مؤكدًا أن دول المنطقة تدرك أن أي اضطراب أمني لن يقتصر تأثيره على إيران وحدها، ما يفسر وجود قلق مشترك إقليمي.

يُذكر أنه في يونيو 2025، شنت إسرائيل بدعم أمريكي حربًا على إيران استمرت 12 يومًا، قبل أن ترد طهران عليها، وتنتهي المواجهات بإعلان الولايات المتحدة وقفًا لإطلاق النار.

