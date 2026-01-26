إعلان

وزير الصحة يبحث مع شركة صينية تعزيز التعاون في مجال المستشفيات الذكية

كتب : أحمد جمعة

11:37 ص 26/01/2026

الدكتور خالد عبدالغفار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب ـ أحمد جمعة:

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وفد شركة «ميندراي» الصينية المتخصصة في صناعة الأجهزة الطبية، لبحث تعزيز التعاون في توطين الصناعات الطبية، خاصة أجهزة الأشعة الذكية، وتوسيع تنفيذ المستشفيات الذكية على مستوى الجمهورية.

وبحسب بيان، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الجانبين أشادا بالعلاقات الوثيقة بين مصر والصين في القطاع الصحي، وأبرزا تمتع البلدين بكوادر بشرية متميزة ورؤى تكنولوجية متقدمة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تناول متابعة معدلات الإنجاز في الملفات السابقة، و استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الأشعة وإنشاء وحدات عناية مركزة ذكية، والتعاون في تطوير منصات التدريب وتنفيذ ورش عمل لرفع كفاءة الفرق الطبية بأحدث التقنيات، و تبادل التعاون في المبادرات العامة وتطوير الحلول الصحية الذكية.

وأضاف أن الدكتور خالد عبدالغفار، أكد استعداد الوزارة لتقديم كل الإمكانيات المتاحة لدعم تطوير المنظومة الصحية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خالد عبدالغفار مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان شركة ميندراي الأجهزة الطبية حسام عبدالغفار

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

دموع زوجة ودهشة طفلة.. تفاصيل آخر رحلة لـ"عوض" قبل مصرعه بالمنيا (فيديو
أخبار المحافظات

دموع زوجة ودهشة طفلة.. تفاصيل آخر رحلة لـ"عوض" قبل مصرعه بالمنيا (فيديو
3 أبراج تتجاوز التعاسة وتستقبل الحظ في فبراير 2026
علاقات

3 أبراج تتجاوز التعاسة وتستقبل الحظ في فبراير 2026
"ابن أصول".. الغندور يوجه رسالة قوية لحسام حسن بسبب ناصر ماهر
رياضة محلية

"ابن أصول".. الغندور يوجه رسالة قوية لحسام حسن بسبب ناصر ماهر
سكن لكل المصريين 7.. اليوم إرسال رسائل نصية بنتيجة التقديم
أخبار العقارات

سكن لكل المصريين 7.. اليوم إرسال رسائل نصية بنتيجة التقديم
قرار قضائي بشأن البلوجر أروى قاسم في اتهامها بسب زوجة مطرب المهرجانات مسلم
حوادث وقضايا

قرار قضائي بشأن البلوجر أروى قاسم في اتهامها بسب زوجة مطرب المهرجانات مسلم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار يهبط تحت الـ47 جنيها للشراء لأول مرة منذ 20 شهرا بالبنوك اليوم
موجة شديدة التقلب.. رئيس "تغير المناخ" يحذر من طقس الأيام المقبلة
بيان عاجل من "المحامين" بشأن واقعة نيابة النزهة: بدرت تجاوزات.. وممتنون للحياد والعدالة
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين