قامت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، يرافقها وفد من أعضاء المجلس، بزيارة مقر مجلس النواب بالعاصمة الجديدة اليوم؛ لتقديم التهنئة للمستشار هشام بدوي بمناسبة تولي سيادته رئاسة المجلس بحضور الدكتور عاصم الجزار والدكتور محمد الوحش وكيلي المجلس والمستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب ، والمستشار محمد عبدالعليم والمستشار القانوني لرئيس المجلس.

في بداية اللقاء أعربت رئيسة المجلس القومي للمرأة - باسمها وباسم أعضاء المجلس - عن خالص أمنياتهم للمستشار هشام بدوي بالتوفيق والسداد في أداء مهام منصبه ، مؤكدة على الدور الحيوي لمجلس النواب في إصدار التشريعات التي ساهمت في دعم حقوق المرأة المصرية وتمكينها، ومشيدة بنسب تمثيل عضوات المجلس باعتبارهن الظهير التشريعي للمرأة تحت قبة البرلمان.

من جانبه، أعرب المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، عن سعادته واعتزازه بهذه التهنئة، مؤكداً أن المرأة تمثل جوهر المجتمع ونواته الأساسية، ومثمناً المكاسب التي تحققت للمرأة المصرية في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.