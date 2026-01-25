كتب- محمد لطفي:

أُقيمت مساء اليوم، جلسة حوارية بالمتحف المصري الكبير بعنوان «الانتماء عبر الفن: بناء المجتمعات خارج إطار العمل الفني»، ضمن فعاليات «فن القاهرة».

تناولت الجلسة دور الفن كقوة اجتماعية قادرة على خلق الروابط وتعزيز الشعور بالانتماء، وشارك في الجلسة كل من الفنانة كِندة علوش، ومايكل فايچيان مؤسس جاليري «أرامي آرت»، ولارا حاج سلمان مؤسسة منصة «ذات»، فيما أدار الحوار أحمد منكارة، طبيب ورائد أعمال.

وفي كلمته الافتتاحية، قال أحمد منكارة: «هنا الفن، وهنا القاهرة، في هذا الصرح الجليل، وفي ضيافة الشعب الأصيل مهد الحضارات والفنون والثقافة»، معربًا عن فخره بمصر، قبل أن يُلقي كلمات النشيد المصري القديم «اسلمي يا مصر»، في لفتة عبّرت عن ارتباطه الوثيق بالمكان.

من جانبها، أوضحت كِندة علوش سعادتها الدائمة بالمشاركة في «آرت كايرو»، قائلة إنها تشعر بأنها جزء أصيل منه، مشيرة إلى أن علاقتها بالفن التشكيلي بدأت منذ الطفولة، متأثرة بوالدها الذي كان مقتنيًا للأعمال الفنية وعلى صلة وثيقة بعدد من الفنانين التشكيليين السوريين.

وأضافت «كندة» أن الفن ضرورة أساسية لتنمية حس الجمال والخيال لدى الأطفال، مؤكدة أهمية بناء علاقة وثيقة مع الفن، سواء من خلال الاقتناء أو زيارة المعارض والتفاعل مع الأعمال.

كما أشارت «كندة» إلى أن العصر الرقمي يفرض مسؤولية مضاعفة للحفاظ على مختلف أشكال الفنون، معتبرة أن «الفن يحمي إنسانيتنا»، ومؤكدة حرصها على دعم الفنون التشكيلية، ونقل هذا الشغف إلى الأجيال الجديدة.

بدورها، قالت لارا حاج سلمان أن بدايات علاقتها بالفن كانت من خلال زيارات للمعارض برفقة الفنان الراحل حلمي التوني، مشيرة إلى تأثرها الشديد بتفاعله مع الأعمال الفنية، إلى جانب زيارتها لقبة الغوري بالقاهرة، وما يحمله المكان من ثِقل تاريخي وروحي.

وأوضحت «لارا» أن اختيارها للأعمال الفنية يعتمد على وجود قصة تعبّر عنها اللوحة، مع اهتمام خاص بالفنانين الناشئين والمجموعات الخاصة.

وانطلقت فعاليات المعرض الفني الدولي "فن القاهرة"، مساء الخميس الماضي، حيث تُقام دورة هذا العام تحت شعار «عربياً هنا الفن»، كما يكرّم البرنامج إرث الفنان الراحل جرجس لطفي، احتفاءً بتأثيره في أجيال من الفنانين المصريين وإسهاماته في حركة الفن الحديث في مصر.

وتضم النسخة الحالية 2026 مجموعة مختارة من صالات العرض من مصر ولبنان والأردن ودول الخليج وأوروبا. ومن بين الصالات المشاركة "زمالك آرت جاليري، مشربية للفن المعاصر، جاليري مصر، مارك هاشم، مايا آرت سبيس، آرامي آرت جاليري، وادي فينان آرت جاليري، أورفالي آرت جاليري، سلوى زيدان جاليري، فان آبورتيه، جاليري سانا، كوارتم جاليري، وفولك آرت سبيس".

وللعام الثالث على التوالي، يواصل فن القاهرة شراكته مع وزارة الثقافة المصرية من خلال تقديم برنامج «مختارات من المتحف».