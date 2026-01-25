إعلان

سفير فلسطين يكشف تفاصيل جديدة بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة غزة

كتب : أحمد العش

10:50 م 25/01/2026
تصوير - محمود بكار:

كشف سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، السفير دياب اللوح، عن الترتيبات الجديدة الخاصة بقطاع غزة، التي أُعلن عنها من القاهرة، والتي تتضمن تشكيل لجنة وطنية فلسطينية لإدارة شؤون القطاع، تضم نخبة من الخبراء والتكنوقراط من أبناء غزة، وتعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، وتتولى المسؤولية الكاملة عن إدارة الحياة اليومية وجهود إعادة الإعمار، مؤكدًا أن هذه اللجنة تمثل جزءًا أصيلًا من النظام السياسي الفلسطيني.

جاء ذلك خلال ندوة بعنوان: "غزة ما بعد الحرب.. رؤية متكاملة لإعادة الإعمار والتنمية المستدامة"، التي استضافتها القاعة الرئيسية (بلازا 1) ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، بحضور عدد من الشخصيات العامة والدبلوماسية والخبراء، من بينهم: المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء المصري الأسبق، والسفير الدكتور محمد بدر الدين زايد، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، ونورهان مرسي، ممثلة رئيس مكتب الأونروا بالقاهرة، والدكتور خالد عكاشة، مدير عام مؤسسة نواة.

وشدد السفير دياب اللوح، على أن قطاع غزة يُعتبر جزءًا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية ومن الشعب والنظام السياسي الفلسطيني، مؤكدًا رفض أي محاولات أو مخططات تستهدف فصل غزة عن الضفة الغربية، أو إقامة دولة فلسطينية على جزء من الأرض، أو إعادة طرح سيناريوهات تمس السيادة المصرية، مجددًا التأكيد على الاحترام الكامل لسيادة جمهورية مصر العربية على أراضيها.

ندوة معرض الكتاب غزة سفير فلسطين دياب اللوح

