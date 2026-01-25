زاهي حواس للشباب: لو عندك عشق للمهنة هتكمل وهتنجح

كتب – أحمد العش:

تصوير - محمود بكار:

وجه الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق، رسالة مباشرة إلى شباب الأثريين بشكل خاص وللشباب المصري بشكل عام، قائلاً: "لو عندك عشق حقيقي للمهنة أو أي مهنة هتكمل وهتنجح فيها، وهيكون عندك حماس ودافع إنك تكمل وتبدأ يومك بدري"، مضيفًا:" شغفك وعشقك هو اللي هيحركك".

وأضف عالم الآثار، خلال حديثه اليوم الأحد في القاعة الرئيسية بمركز مصر للمعارض الدولية ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب: "عشقي للمهنة وشغفي ليها هو اللي بيحركني لحد الآن، رغم خروجي على المعاش منذ سنوات إلا أني مكمل بنفس الشغف لأني عاشق للمهنة".

ولفت "حواس"، إلى أنه على وشك الانتهاء من 4 كتب جديدة، تشمل كتابًا عن الملكة كليوباترا، وقصة أدبية عنها، وكتابًا عن الأهرامات المبكرة، إلى جانب سيرته الذاتية باللغة الإنجليزية، معتبراً أن أفضل قرار اتخذه في حياته كان ترك المنصب الرسمي للتفرغ الكامل لما يؤمن به.

واختتم الدكتور زاهي حواس، حديثه بالتأكيد على أن دراسة الآثار والتاريخ ليست ترفًا معرفيًا، بل ضرورة لبناء المستقبل، مؤكدًا أن "المستقبل القوي قائم على الماضي"، مستشهدًا بتجربة بناء السد العالي كمشروع قومي جمع المصريين حوله، ومشددًا على أن الحضارة المصرية ما زالت تخبئ الكثير من الأسرار، بدءًا من اكتشافات سقارة، مرورًا بدور الملك أمنحتب الأول في تطور العمارة، وصولًا إلى البحث المستمر عن مقبرة الملكة نفرتيتي وفهم أسرار التحنيط عند المصريين القدماء.

