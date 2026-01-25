خدمة جديدة من السكة الحديد.. احجز الآن على عربات نوم بين القاهرة وأسوان

نظَّمت مديرية العمل بالدقهلية عددًا من ندوات التوعية والتثقيف للشباب، ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وجاءت الفاعليات بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، وأُقيمت بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والمتخصصين، وبدأت بالسلام الجمهوري، وتلته تلاوة آيات من القرآن الكريم.

يأتي ذلك في إطار توجيهات محمد جبران، وزير العمل، وتحت إشراف طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وبمتابعة الدكتور أحمد العدل، نائب المحافظ.



وأكد المستشار أحمد رجائي، وكيل وزارة العمل بالدقهلية، خطورة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى الجهود والمبادرات الرئاسية المتنوعة التي تتبناها الدولة لمواجهتها، وفي مقدمتها مبادرة "مراكب النجاة"، إلى جانب مبادرات "طرق الأبواب"، و"مهنتك مستقبلك"، و"بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي تستهدف تمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.

واستعرض الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، دور الوزارة في توعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والعمل على استيعابهم داخل مراكز الشباب، وتنمية قدراتهم من خلال البرامج والأنشطة المختلفة.

وألقى الدكتور أحمد العدل، نائب محافظ الدقهلية، كلمة وجَّه خلالها تحذيرًا للشباب من الانسياق وراء أوهام السفر غير الآمن، مؤكدًا أهمية التسلح بالعلم، وصقل المهارات والمواهب، والاستفادة من الفرص والخدمات التي توفرها الدولة من خلال مختلف الوزارات والهيئات، باعتبارها بدائل حقيقية وآمنة للهجرة غير الشرعية.

وتضمنت فاعليات المبادرة ثلاث محاضرات متخصصة؛ حيث ألقى الدكتور نبيل شلبي، خبير ريادة الأعمال بالوطن العربي وإفريقيا، المحاضرة الأولى حول ريادة الأعمال وصناعة الأمل وخلق الفرص الاستثمارية داخل مصر.

وألقى محمود عبد الله، مدير إدارة الاستخدام الخارجي بمديرية العمل، محاضرة تناولت دور وزارة العمل في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتشديد الرقابة على شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج.

وقدَّم المهندس شريف عنتر، رئيس مجلس إدارة "جميع الدلتا" لريادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات، المحاضرة الثالثة، والتي ناقش خلالها مستقبل الوظائف في ظل التطور التكنولوجي، وفرص العمل المتاحة داخل مصر كبديل آمن للهجرة غير الشرعية.

وأجاب المحاضرون، في ختام الفاعليات، عن أسئلة واستفسارات الشباب المشاركين، معربين عن شكرهم وتقديرهم لوزير العمل ومحافظ الدقهلية على إتاحة الفرصة لتنظيم هذه الندوات التوعوية المهمة، التي تُسهم في رفع وعي الشباب وحمايتهم من مخاطر الهجرة غير الشرعية.