تعقد الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية مؤتمرها العلمي السنوي لعام 2026، على مدار يومي 26 و27 يناير الجاري، تحت رعاية وحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان.

يحضر المؤتمر نخبة من كبار الأطباء والعلماء والباحثين في الشأن الطبي، تحت شعار "علاج الألم" ليكون المحور الرئيسي للمناقشات من خلال الجلسات العلمية والتي تبلغ 40 جلسة علمية سيحاضر به ما يزيد على 200 أستاذ من الهيئة ومختلف الجامعات المصرية.

كما ستعقد 20 ورشة عمل تستهدف كل فئات القطاع الطبي مثل الأطباء والصيادلة والتمريض والتي ينظمها مركز تدريب الأمانة العامة بالهيئة.

وقالت الهيئة إن المؤتمر معتمد من المجلس الصحي المصري بـ 16 ساعة تدريبية.