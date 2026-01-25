إعلان

المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس المحكمة الدستورية العليا

كتب : نشأت علي

12:57 م 25/01/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس المحكمة الدستورية العليا (2)
  • عرض 3 صورة
    المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس المحكمة الدستورية العليا (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقبل المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بمقر المجلس بالعاصمة الجديدة، اليوم الأحد، المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا.

وبحسب بيان، استهل رئيس المحكمة الدستورية اللقاء بتقديم التهنئة للمستشار هشام بدوي على الثقة الغالية التي أولاها إياه أعضاء مجلس النواب، معرباً عن صادق أمنياته له بالتوفيق في قيادة دفة المؤسسة التشريعية، واضطلاع المجلس بمسؤولياته الوطنية بما يخدم مصلحة الوطن.

من جانبه، أعرب المستشار هشام بدوي عن بالغ اعتزازه بهذه الزيارة وتقديم التهنئة، مؤكداً على المكانة السامية للمحكمة الدستورية العليا كحصن للعدالة وصون الدستور، مشيراً إلى حرص مجلس النواب على تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والقضائية، على النحو الذي يرسخ سيادة القانون ويحقق الصالح العام للدولة المصرية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المستشار هشام بدوي مجلس النواب رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي إسكندر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ملك البحار الوديع.. ما هو "بهلول المسالم" الذي أشعل الغضب في البحر الأحمر؟
أخبار المحافظات

ملك البحار الوديع.. ما هو "بهلول المسالم" الذي أشعل الغضب في البحر الأحمر؟

احمِ فلوسك.. 5 نصائح عملية لمعرفة الذهب الحقيقي من المغشوش
اقتصاد

احمِ فلوسك.. 5 نصائح عملية لمعرفة الذهب الحقيقي من المغشوش
8 ليال قبل رفع الأعمال.. كيف تحيي ليلة النصف من شعبان 2026؟
أخبار

8 ليال قبل رفع الأعمال.. كيف تحيي ليلة النصف من شعبان 2026؟
تراجع في 5 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم
أخبار البنوك

تراجع في 5 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم
موعد ظهور نتائج امتحانات صفوف النقل بالجيزة.. التفاصيل كاملة
مدارس

موعد ظهور نتائج امتحانات صفوف النقل بالجيزة.. التفاصيل كاملة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"على قد الإيد".. نصائح ذهبية لضبط ميزانية شهر رمضان
البنك الأهلي يحذر عملاءه من هذه الرسائل
حركة وزارية كبيرة خلال ساعات.. أحمد سالم يعلق على خطاب الرئيس السيسي
احمِ فلوسك.. 5 نصائح عملية لمعرفة الذهب الحقيقي من المغشوش