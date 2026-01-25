إعلان

تقارير الأداء تنبئ بتغيير بـ4 رؤساء شركات توزيع كهرباء قريبًا -تفاصيل

كتب : محمد صلاح

12:33 م 25/01/2026

قطاع الكهرباء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت مصادر مطلعة بقطاع الكهرباء أن أربعة رؤساء شركات توزيع كهرباء باتوا على أعتاب مغادرة مناصبهم خلال الفترة المقبلة، على خلفية تقارير أداء سلبية رُفعت مؤخرًا إلى الجهات المختصة، وكشفت عن سوء إدارة وضعف في المؤشرات الفنية والتجارية.

وأوضحت المصادر، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن التقارير رصدت ارتفاع معدلات الفقد بالشبكات، وتراجع كفاءة التحصيل، وزيادة شكاوى المشتركين، إلى جانب قصور في إدارة الموارد البشرية وعدم الالتزام بخطط التطوير المستهدفة؛ وهو ما اعتُبر إخفاقًا في تحقيق المستهدفات الموضوعة من الشركة القابضة ووزارة الكهرباء.

وأضافت المصادر أن لجان تقييم عليا انتهت إلى توصيات بضرورة تغيير القيادات المقصِّرة وإفساح المجال أمام عناصر أكثر كفاءة، في إطار توجه عام لإعادة الانضباط الإداري وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكدت المصادر أن التحركات المرتقبة تأتي ضمن مراجعة شاملة لأداء شركات التوزيع؛ تمهيدًا لإعادة ترتيب المشهد القيادي داخل القطاع، بما يتواكب مع المرحلة الحالية والتحديات المتزايدة التي تواجه منظومة الكهرباء.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قطاع الكهرباء رؤساء شركات توزيع كهرباء وزارة الكهرباء

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هنا شيحة تدخل تريند صور 2016 وتستعيد ذكرياتها مع شقيقاتها
زووم

هنا شيحة تدخل تريند صور 2016 وتستعيد ذكرياتها مع شقيقاتها
قبل الشراء.. تعرف على السيارة الكورية الأرخص بمصر في 2026
أخبار السيارات

قبل الشراء.. تعرف على السيارة الكورية الأرخص بمصر في 2026
"MBC" تعلق على تصريحات أحمد سعد المثيرة للجدل بشأن "the voice"
زووم

"MBC" تعلق على تصريحات أحمد سعد المثيرة للجدل بشأن "the voice"
"دون تلف أو تغيير لونه".. 8 طرق فعالة لـ تخزين الثوم قبل رمضان
نصائح طبية

"دون تلف أو تغيير لونه".. 8 طرق فعالة لـ تخزين الثوم قبل رمضان

هل الإنفلونزا معدية دائما؟.. دراسة تكشف الحقيقة
نصائح طبية

هل الإنفلونزا معدية دائما؟.. دراسة تكشف الحقيقة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"على قد الإيد".. نصائح ذهبية لضبط ميزانية شهر رمضان
البنك الأهلي يحذر عملاءه من هذه الرسائل
حركة وزارية كبيرة خلال ساعات.. أحمد سالم يعلق على خطاب الرئيس السيسي
احمِ فلوسك.. 5 نصائح عملية لمعرفة الذهب الحقيقي من المغشوش