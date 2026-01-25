تقارير الأداء تنبئ بتغيير بـ4 رؤساء شركات توزيع كهرباء قريبًا -تفاصيل

كشفت مصادر مطلعة بقطاع الكهرباء أن أربعة رؤساء شركات توزيع كهرباء باتوا على أعتاب مغادرة مناصبهم خلال الفترة المقبلة، على خلفية تقارير أداء سلبية رُفعت مؤخرًا إلى الجهات المختصة، وكشفت عن سوء إدارة وضعف في المؤشرات الفنية والتجارية.

وأوضحت المصادر، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن التقارير رصدت ارتفاع معدلات الفقد بالشبكات، وتراجع كفاءة التحصيل، وزيادة شكاوى المشتركين، إلى جانب قصور في إدارة الموارد البشرية وعدم الالتزام بخطط التطوير المستهدفة؛ وهو ما اعتُبر إخفاقًا في تحقيق المستهدفات الموضوعة من الشركة القابضة ووزارة الكهرباء.

وأضافت المصادر أن لجان تقييم عليا انتهت إلى توصيات بضرورة تغيير القيادات المقصِّرة وإفساح المجال أمام عناصر أكثر كفاءة، في إطار توجه عام لإعادة الانضباط الإداري وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكدت المصادر أن التحركات المرتقبة تأتي ضمن مراجعة شاملة لأداء شركات التوزيع؛ تمهيدًا لإعادة ترتيب المشهد القيادي داخل القطاع، بما يتواكب مع المرحلة الحالية والتحديات المتزايدة التي تواجه منظومة الكهرباء.