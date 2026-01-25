معرض الكتاب.. توافد جماهيري في رابع أيام الافتتاح – صور

تصوير – محمود بكار

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب توافدًا جماهيريًا كثيفًا في الساعات الأولى من رابع أيام افتتاحه، حيث حرص المئات من الزوار على التواجد أمام بوابات الدخول قبل موعد فتح الأبواب.

واصطف الجمهور في طوابير طويلة أمام شبابيك حجز التذاكر، تمهيدًا لدخول أرض المعارض بمركز مصر للمعارض الدولية، والتجول بين أجنحة دور النشر المختلفة بحثًا عن أحدث الإصدارات، إلى جانب متابعة العروض الفنية والأنشطة الثقافية المصاحبة لفعاليات المعرض.

وتُقام فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026 خلال الفترة من 21 يناير وحتى 3 فبراير، بالتجمع الخامس، وسط برنامج ثقافي وفكري متنوع يعكس مكانة المعرض كأحد أبرز وأهم المحافل الثقافية في المنطقة العربية.

واختير الأديب العالمي نجيب محفوظ "شخصية الدورة"، تقديرًا لقيمته الأدبية الخالدة ودوره المحوري في إثراء الرواية العربية، فيما وقع الاختيار على الفنان الكبير محيي الدين اللباد ليكون شخصية معرض كتاب الطفل، تكريمًا لمسيرته الرائدة في مجال رسوم وأدب الأطفال.

وتحل دولة رومانيا ضيف شرف الدورة، في خطوة تعزز آفاق التبادل الثقافي والحوار الحضاري، بينما ترفع الدورة شعار «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا»، وهي المقولة التي تعكس فلسفة نجيب محفوظ وتؤكد أهمية القراءة باعتبارها ركيزة أساسية للتقدم والوعي.

وتشهد الدورة الحالية مشاركة غير مسبوقة، إذ يشارك 1457 دار نشر من 83 دولة، بإجمالي 6637 عارضًا، بما يعكس الحضور الدولي المتنامي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب ومكانته الراسخة على خريطة المعارض العالمية.

ويضم البرنامج الثقافي والفكري للمعرض نحو 400 فعالية ثقافية، و100 حفل توقيع، و120 فعالية فنية، بمشاركة 170 ضيفًا عربيًا وأجنبيًا، وأكثر من 1500 مثقف ومبدع، عبر عدد من القاعات المتخصصة، من بينها قاعة المؤتمرات التي تستضيف للمرة الأولى عشرة مؤتمرات يوميًا، من أبرزها مؤتمر «إفريقيا: التحديات والتحولات»، الهادف إلى تعزيز جسور التواصل مع القارة الإفريقية.