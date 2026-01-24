يشارك مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، من خلال جناح الأزهر الشريف، وذلك عبر «ركن الفتوى» الذي يلتقي فيه أعضاء المركز بروّاد المعرض للإجابة المباشرة عن تساؤلاتهم الدينية والفكرية والحياتية.

ويقدّم أعضاء المركز من خلال ركن الفتوى الدعم العلمي والشرعي للجمهور، والإجابة عن ما يشغلهم من قضايا تتعلّق بالعبادات والمعاملات، والأحوال الشخصية والأسرية، إلى جانب مناقشة القضايا الفكرية والواقعية المعاصرة، لا سيما تلك التي تهم فئة الشباب، في إطار منهج أزهري وسطي رصين.

ويولي المركز اهتمامًا خاصًّا بالحوار المباشر مع الشباب داخل المعرض، والاستماع إلى تساؤلاتهم الفكرية والدينية، وتقديم المعالجة العلمية الهادئة لها، بما يسهم في تعزيز الوعي الديني الصحيح، وترسيخ قيم الانتماء والاعتدال، ومواجهة مظاهر الغلو والانحراف الفكري من خلال مشاركة أعضاء «وحدة بيان» التابعة للمركز.

ومن الجدير بالذكر أن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أطلق «وحدة بيان لمواجهة الإلحاد والفكر اللاديني» عام 2018م، لتكون منصة علمية وفكرية متخصصة في رصد الشبهات الإلحادية والفكرية المعاصرة، وتفنيدها بمنهج علمي رصين، قائم على الحوار الهادئ، واحترام العقل، وتقديم الخطاب الديني الوسطي القادر على مخاطبة الشباب بلغة العصر، وصون الهوية الإيمانية والفكرية للمجتمع.

وتتّسق مشاركة المركز من خلال ركن الفتوى مع جهوده المستمرة في دعم الاستقرار الأسري والمجتمعي، عبر التعريف بخدماته المتخصصة في الإرشاد الأسري، والدعم النفسي، وحل النزاعات الأسرية من خلال وحدة «لم الشمل»، بما يعكس شمولية الدور التوعوي الذي يضطلع به المركز.

وتأتي مشاركة مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في معرض القاهرة الدولي للكتاب تأكيدًا لدوره المجتمعي في النزول الميداني والتواصل المباشر مع الجمهور، ونشر الوعي الديني والفكري الرشيد، والإسهام في تحقيق رسالة الأزهر الشريف في خدمة الإنسان وبناء الوعي.