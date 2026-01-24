إعلان

السيسي: سنظل أوفياء لذكرى الشهداء ومتمسّكين بواجبنا تجاه أسرهم وذويهم

كتب : محمد أبو بكر

02:11 م 24/01/2026

الرئيس عبدالفتاح السيسي

ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة خلال احتفالية الذكرى الـ74 لعيد الشرطة المصرية.

وقال الرئيس، خلال كلمته: يطيب لي بمناسبة عيد الشرطة بالتوجه لرجال الشرطة ونسائها البواسل الذين يقفوا دومًا في طليعة صفوف الجبهة الداخلية حراسًا للأمن وسياجًا للاستقرار ودرعًا حصينًا يحمي أرض مصر الطاهرة وشعبها الأصيل من أي خطر أو تهديد.

وأضاف الرئيس السيسي: أجدد العهد والوفاء لشهداء الشرطة الأبرار الذين أجادوا بأرواحهم الطاهرة فدائًا للوطن وسطروا بدمائهم الذكية وتضحياتهم الخالدة أروع صفحات البطولة والفداء.

وتابع الرئيس: سنظل أوفياء لذكرى الشهداء ومتمسكين بواجبنا تجاه أسرهم وذويهم الذين يستحقون كل الدعم والتقدير.

شديد البرودة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة

بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد احتفالية عيد الشرطة الـ74

تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا.. وعدد ساعات الصيام

عبدالفتاح السيسي عيد الشرطة الشرطة المصرية

