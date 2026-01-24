"الزراعة" تحذر من صفحات وهمية تروج لبيع منتجاتها عبر الإنترنت

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عدم صحة ما يتم تداوله عبر بعض الصفحات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود منصات أو مواقع بيع إلكترونية تابعة للوزارة لطرح منتجاتها الغذائية للمواطنين، مشددة على أن هذه الصفحات وهمية ولا تمت للوزارة بصلة.

وحذرت الوزارة، في بيان اليوم، المواطنين من الانسياق وراء هذه الكيانات غير المعلومة أو التعامل معها بأي صورة من الصور، لما قد يترتب على ذلك من تعرضهم لعمليات غش أو استغلال، مؤكدة أن الوزارة غير مسئولة عن أي تعاملات تتم من خلال هذه الصفحات أو المواقع غير الرسمية.

وأوضحت وزارة الزراعة، أن بيع منتجاتها الغذائية يتم حصريًا من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة الرسمية المعتمدة التابعة لها، بمركز البحوث الزراعية والمحطات البحثية، فضلًا عن مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي، والإدارات التابعة لهم، ذلك بالإضافة إلى المنافذ المتحركة التي تجوب الميادين والقرى بالمحافظات المختلفة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في كل محافظة، مشيرة إلى أن هذه المنافذ تخضع لرقابة كاملة وتوفر منتجات آمنة وبجودة عالية وبأسعار مخفضة للمواطنين.

كما ناشدت الوزارة، المواطنين ضرورة تحري الدقة وعدم الاعتماد إلا على البيانات الصادرة عن الوزارة، والصفحات الرسمية التابعة لها، والإبلاغ عن أي صفحات أو إعلانات مشبوهة تدّعي بيع منتجات الوزارة عبر الإنترنت، وذلك في إطار جهود الدولة لمكافحة الشائعات وحماية المستهلك.

وأكدت الوزارة، استمرار ضخ المزيد من السلع والمنتجات الغذائية، من إنتاج الجهات والقطاعات الإنتاجية التابعة لها، منافذ البيع الرسمية، سواء الثابتة أو المتحركة، لضمان وصول السلع الغذائية للمواطنين في مختلف المحافظات، وبأسعار مخفضة، ضمن خطة وجهود الدولة، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، والمساهمة في خفض الأسعار.

