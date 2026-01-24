تناولت برامج التوك شو، اليوم الجمعة، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

توقف هواتف السياح "فضيحة".. أديب: مبقتش عايز تحسن بكرة هاتولي الفترة اللي فاتت

شن الإعلامي عمرو أديب هجومًا حادًا على قرار فرض رسوم جمركية على الهواتف المحمولة، مشيرًا إلى الشكاوى المتكررة عن توقف هواتف السياح والمصريين القادمين من الخارج فور وصولهم إلى مصر.

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر": "السياح اللي جم مصر لقوا موبايلاتهم وقفت ومش شغالة.. دي فضيحة"، متسائلاً: "ليه بتعملوا في الناس كده؟ هو ده جزاتهم اللي جم مصر؟".

وكيل اتصالات النواب: قرار الهواتف يحمي الوكيل وليس الصناعة.. وأسعار الموبايلات أعلى 60%

كشفت الدكتورة مها عبدالناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن تواصلها مع المسؤولين واستعداد اللجنة لاستدعاء ممثلي الحكومة لمناقشة إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف القادمة من الخارج، مشيرةً إلى أن المبررات المقدمة حتى الآن "غير منطقية".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أنها خبيرة في مجال الإلكترونيات وتجميع المحمول، مؤكدةً أن القرار الحالي لا يحمي الصناعة المحلية بقدر ما يحمي الوكيل المحلي، حيث أن أجهزة "آيفون" على سبيل المثال تُباع في مصر بسعر يزيد 50% إلى 60% عن دول مجاورة رغم أنها تُصنع في نفس المصانع في الصين.

"هيا الضريبة اللي هتعدل المايلة".. عمرو أديب منتقدًا إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف

انتقد الإعلامي عمرو أديب قرار إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف القادمة من الخارج، مُتسائلاً عن الجدوى الحقيقية منه وعن تأثيره على الانطباع العام للمواطنين.

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر": "يعني فلوس الموبايل دي هتجيب قد إيه؟"، مُشيرًا إلى أن المبالغ المحصلة لن تسند الموازنة العامة للدولة، ومُؤكدًا أن معالجة ظاهرة التهريب يجب أن تتم بطرق رقابية أفضل بدلاً من تعميم قرار يمس جميع المغتربين.

بسبب إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف.. مشادة على الهواء بين برلمانية وعضو شعبة المحمول

أكدت الدكتورة راوية مختار، عضو مجلس النواب، أنها تقدمت بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والتجارة والاتصالات، محذرةً من الآثار السلبية لقرار إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف القادمة من الخارج، ومشيرةً إلى أن القرار صدر دون دراسة مسبقة أو قياس للأثر أو حتى فترة انتقالية تتيح للمواطنين التكيف.

وأضافت النائبة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج "كلام الناس" على قناة "إم بي سي مصر"، أن القرار تسبب في إرباك كبير للمصريين العاملين بالخارج.

الأرصاد: لا تنخدعوا.. ارتفاع حرارة النهار لا يعني انتهاء الشتاء

أكدت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد شهدت خلال اليومين الماضيين حالة من الطقس المغبر، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خلال فترات النهار، حيث وصلت درجات الحرارة العظمى في القاهرة إلى 24 و25 درجة مئوية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية على قناة "الشمس"، أن اليوم يشهد بداية انخفاض في قيم درجات الحرارة مقارنة بالأيام السابقة، مُشيرةً في الوقت ذاته إلى أن الحرارة في النهار ستظل أعلى من المعدلات الطبيعية المُسجلة في مثل هذا الوقت من السنة.