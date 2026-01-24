إعلان

برلماني يتقدم بمقترح لحل أزمة سكن الشباب عبر وحدات منخفضة التكاليف

كتب : عمرو صالح

05:00 ص 24/01/2026

النائب عمرو رشاد

تقدّم النائب عمرو رشاد، عضو لجنتي الإسكان والإدارة المحلية والنقل، والقيم بمجلس الشيوخ، والقيادي بحزب حماة الوطن، بمقترح جديد ومتكامل إلى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، يستهدف تخفيف أعباء السكن عن كاهل الشباب، عبر تخصيص مساحة 10 أفدنة في كل مركز بالمحافظات لإقامة وحدات سكنية منخفضة التكاليف بنظام الإيجار المدعوم لمدة خمس سنوات.

وأكد "رشاد"، في بيان له أن المقترح يمثل حلا واقعيا وقابلًا للتنفيذ لدعم الشباب المقبل على الزواج، لا سيما في ريف وصعيد مصر، مشددا على أن توفير سكن ملائم يُعد أحد أهم مقومات الاستقرار الاجتماعي وبناء الأسرة.

وأوضح عضو لجنتي الإسكان والإدارة المحلية والنقل، والقيم بمجلس الشيوخ، أن هذه المبادرة تأتي انطلاقا من قناعة راسخة بأن دعم الشباب يجب أن ينتقل من مرحلة الشعارات إلى مرحلة التطبيق العملي، من خلال سياسات إسكانية عادلة تستجيب لاحتياجات الفئات الأكثر احتياجا.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تنفيذ المشروع المقترح ينسجم مع مبادرات الدولة المصرية الهادفة إلى تمكين الشباب، واستجابة مباشرة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة بدعم الشباب وبناء الإنسان المصري، خاصة في المناطق الأولى بالرعاية.

