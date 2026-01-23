كتب – أحمد العش:

ارتفعت معدلات البحث والتساؤل من قبل الملايين من عشاق ومحبي برنامج "دولة التلاوة" عن بث مباشر لحلقة اليوم، في ظل الترقب الكبير الذي يعيشه الجمهور لمعرفة النتائج ومتابعة منافسات المتسابقين في حلقات البرنامج.



مشاهدة بث مباشر الحلقة الـ21 من برنامج دولة التلاوة

ويعرض برنامج "دولة التلاوة" على قنوات الحياة وCBC والناس، بالإضافة إلى منصة Watch It، في بث مباشر يومي الجمعة والسبت في تمام الساعة التاسعة مساءً، وهو ما يسهم في زيادة متابعة الجمهور داخل مصر وخارجها.



ويعتبر البرنامج منصة مهمة لاكتشاف المواهب الجديدة في فنون تجويد وترتيل القرآن الكريم، كما يعد من المبادرات التي تدعم ثقافة القرآن الكريم في المجتمع المصري والعالم الإسلامي.



عرض وتوزيع البرنامج

يُبث البرنامج عبر عدة منصات لتوفير سهولة الوصول إلى الجمهور في مختلف أنحاء العالم، حيث يذاع على قنوات الحياة وCBC والناس، إضافة إلى منصة Watch It، في توقيت ثابت أسبوعيًا، ما يسهل على المشاهد متابعة الحلقات سواء داخل مصر أو خارجها.

عدد المتسابقين والمشاركة

شهد البرنامج مشاركة واسعة من المتسابقين، إذ تقدم للمشاركة أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف محافظات مصر، وخضعوا لاختبارات تمهيدية لاختيار أفضل الأصوات، وتمت تصفيتهم على مراحل متعددة حتى وصل العدد النهائي إلى 32 متسابقًا يتنافسون في الحلقات النهائية.



لجنة تحكيم برنامج دولة التلاوة



وتتكون لجنة تحكيم البرنامج من أبرز القامات الدينية والعلمية في مصر والعالم الإسلامي، ويشارك فيها كل من الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر، والدكتور طه عبد الوهاب، خبير الأصوات والمقامات، والداعية مصطفى حسني، والقارئ الشيخ طه النعماني.

ويشارك في البرنامج عدد من ضيوف الشرف من كبار العلماء، مثل: الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وفضيلة الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بالإضافة إلى القارئ الشيخ أحمد نعينع والشيخ عبد الفتاح الطاروطي.

