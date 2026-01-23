إعلان

صور ترصد جناح وزارة الداخلية بمعرض الكتاب 2026

كتب- محمد أبو بكر:

06:34 م 23/01/2026
    جناح وزارة الداخلية بمعرض الكتاب (1)
    جناح وزارة الداخلية بمعرض الكتاب (2)
    جناح وزارة الداخلية بمعرض الكتاب (3)
    جناح وزارة الداخلية بمعرض الكتاب (7)
    جناح وزارة الداخلية بمعرض الكتاب (8)
    جناح وزارة الداخلية بمعرض الكتاب (9)
    جناح وزارة الداخلية بمعرض الكتاب (6)
    جناح وزارة الداخلية بمعرض الكتاب (4)

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب حضورًا بارزًا لركن وزارة الداخلية ضمن الأجنحة المشاركة في الدورة الحالية.

وافتتح معرض الكتاب أبوابه أمام الجمهور صباح اليوم الجمعة، في أجواء مليئة بالحماس والبهجة، حيث شهدت الساعات الأولى من المعرض إقبالًا جماهيريًا غير مسبوق من مختلف الفئات العمرية.

وتوافدت المئات من الأسر المصرية التي قررت قضاء عطلة نهاية الأسبوع بمعرض الكتاب.

وتُقام فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026 خلال الفترة من 21 يناير وحتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وسط برنامج ثقافي وفكري متنوع يعكس مكانة المعرض كأحد أبرز المحافل الثقافية في المنطقة

جناح وزارة الداخلية بمعرض الكتاب معرض القاهرة الدولي للكتاب معرض الكتاب 2026

