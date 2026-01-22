التقى محمد جبران، وزير العمل، اليوم بمكتبه بالعاصمة الجديدة، بعدد من ممثلي أصحاب الأعمال والمستثمرين، في إطار حرص الوزارة على تعزيز الحوار الاجتماعي والتشاور المستمر مع شركاء العمل.

وشهد اللقاء، بحسب بيان وزارة العمل، الخميس، مناقشة كافة الملفات المشتركة المتعلقة بعلاقات العمل، إلى جانب بحث عدد من القضايا التي تهدف إلى دعم استقرار بيئة العمل وتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، بما يضمن حقوق العمال ويعزز مناخ الاستثمار في مصر.

وأكد الوزير، خلال الاجتماع على أهمية استمرار التواصل البنّاء مع أصحاب الأعمال والمستثمرين، والعمل المشترك على تذليل أي عقبات قد تواجه الاستثمار، وتهيئة بيئة عمل لائقة وآمنة ومحفزة على الإنتاج، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو دعم التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات.

وأشار وزير العمل، إلى التزام وزارة العمل بدورها في تعزيز علاقات العمل المتوازنة وتطبيق التشريعات المنظمة لسوق العمل، بما يسهم في تحقيق الاستقرار داخل مواقع العمل، وزيادة معدلات التشغيل، ودعم الاقتصاد الوطني.

من جانبهم، أعرب ممثلو أصحاب الأعمال والمستثمرين عن تقديرهم لجهود وزارة العمل في دعم الحوار الاجتماعي وحرصها على الاستماع إلى مختلف الرؤى والمقترحات، مؤكدين أهمية هذا النهج في دعم الاستثمار وخلق بيئة عمل مستقرة ومستدامة.

اقرأ أيضًا:

رياح وشبورة.. توقعات طقس الأيام المقبلة

أول رد من اتحاد الملاك على المطالب البرلمانية بتعديل قانون الإيجار القديم

بدءًا من اليوم.. السكة الحديد تشغل 4 قطارات إضافية على خط القاهرة أسوان