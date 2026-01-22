شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب أجواءً احتفالية مبهجة في اليوم الأول من انطلاق دورته ال ٥٧، حيث تألق المعرض بلقطات من الإبداع والرونق جذبت أنظار الزوار من مختلف الأعمار.

وتوافدت الأسر بأعداد كبيرة على فعاليات اليوم الافتتاحي، حرصًا على إدخال البهجة على قلوب أطفالهم، وسط عروض فنية واستعراضية تخللتها رقصات على أغاني الأطفال، ما أضفى أجواءً من السعادة والمرح.

واجتمع مئات الزوار حول الفعاليات المفتوحة، في مشهد عكس روح الفرح والاحتفال التي ميزت انطلاق المعرض، مؤكدين أن معرض القاهرة الدولي للكتاب لم يعد فقط ملتقى ثقافيًا، بل مساحة ترفيهية وتفاعلية للأسرة المصرية.