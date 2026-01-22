إعلان

10 معلومات عن الجناح المصري المشارك في معرض FITUR السياحي بمدريد

كتب : أحمد العش

01:19 م 22/01/2026
تشارك وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، سنويًا في المعرض السياحي الدولي FITUR 2026، الذي انطلقت فعاليات دورته الـ46 خلال الفترة من 21 وحتى 25 يناير الجاري بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وأوضح بيان رسمي، أن الوزارة تشارك هذا العام بجناح تبلغ مساحته 437 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى دور علوي "Double Deck" بمساحة 80 مترًا مربعًا، ويضم ممثلين عن القطاع السياحي المصري الخاص بعدد 50 عارضًا من شركات السياحة والمنشآت الفندقية، بواقع 25 شركة سياحة و25 فندقًا، من بينها أجنحة غرفة المنشآت الفندقية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.

ويضم الجناح المصري المبنى الرئيسي المكون من دورين، ويشمل غرفًا مخصصة لعقد الاجتماعات مع كبار الزوار، إلى جانب منطقة لتقديم المشروبات والأطعمة الخفيفة لزائري الجناح.

ويشمل الجناح إقامة متحف للمستنسخات الأثرية الخاصة بكنوز الملك الشاب توت عنخ آمون، والذي يُعتبر نموذجًا مصغرًا لبعض قاعات الملك الموجودة بالمتحف المصري الكبير، إذ أُقيم المتحف على مساحة 418 مترًا مربعًا مقسمة إلى منطقتين، ويعرض 54 مستنسخًا أثريًا لأهم مقتنيات الملك الذهبي توت عنخ آمون، من تصنيع شركة كنوز مصر للنماذج الأثرية.

ويعرض المتحف عددًا من القطع الأثرية البارزة، من بينها كرسي العرش الخاص بالملك، والتابوت الذهبي، وتمثال الكا، وبعض المجوهرات الفريدة، والقناع الذهبي، وكرسي الحفلات، إلى جانب عدد من القطع الذهبية الأخرى المعروضة بالمتحف.

وأضاف "البيان"، أن الجناح يضم أيضًا عددًا من الشاشات الرقمية التي تعرض من خلالها أفلام ترويجية متنوعة عن المقصد السياحي المصري وما يتمتع به من منتجات وأنماط سياحية مختلفة، وذلك تحت شعار "Unmatched Diversity"، بما يتيح للزائرين التعرف عن قرب على تنوع وثراء المقصد السياحي المصري، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى إبراز هذا التنوع السياحي، الذي يؤهل المقصد المصري ليكون من أبرز المقاصد السياحية على مستوى العالم.

ويذكر أن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، تنفذ عددًا من الأنشطة الترويجية المصاحبة داخل الجناح المصري، يتم تقديمها لزائري الجناح طوال أيام المعرض، وتتضمن هذه الأنشطة تنظيم مسابقات سياحية، إلى جانب الاستعانة بعازفة هارب لتقديم عروض موسيقية على مدار أيام انعقاد المعرض.

معلومات عن الجناح المصري بمدريد معرض FITUR السياحي بمدريد وزارة السياحة والآثار

