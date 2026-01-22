إعلان

هل الرضاعة الطبيعية تزيد الوزن؟.. نائبة وزير الصحة توضح

كتب : أحمد جمعة

01:04 م 22/01/2026

الرضاعة الطبيعية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت الدكتورة عبلة الألفي نائبة وزير الصحة والسكان، إن هناك خرافة شائعة تفيد بأن الرضاعة الطبيعية تؤدي إلى زيادة وزن الأم، مؤكدة أن الحقيقة عكس ذلك.

وأضافت "الألفي" أن "الأم تكتسب أثناء الحمل 12 كيلو في المتوسط، منهم 5 كم وزن الطفل بالمياه اللي حواليه، و7 كيلو يتم تخزينها في جسم الأم لاستخدامها لاحقًا في إنتاج اللبن اللازم لإرضاع الطفل".

وأوضحت أن هذا المخزون يبدأ في السحب التدريجي من جسم الأم مع استمرار الرضاعة الطبيعية، وكلما واصلت الأم الرضاعة، تم استهلاك الدهون المخزنة، وهو ما يؤدي إلى فقدان الوزن المكتسب أثناء الحمل.

وأكدت نائبة وزير الصحة أن الأم تعود إلى وزنها قبل الحمل بعد انتهاء فترة الرضاعة، والتي تمتد عادة إلى عامين، فالرضاعة الطبيعية تُعد وسيلة طبيعية وفعالة للتخلص من الدهون المتراكمة في الجسم.

ودعت الألفي الأمهات إلى الحفاظ على الرضاعة الطبيعية، ليس فقط لما لها من فوائد صحية للطفل، ولكن أيضًا لدورها في مساعدة الأم على استعادة وزنها والحفاظ على رشاقتها.

وتعقد وزارة الصحة والسكان، اليوم، فعاليات اليوم العلمي المتخصص حول الولادة الآمنة وشائعات وسائل تنظيم الأسرة، وذلك بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي.

ويُعقد اليوم العلمي بحضور الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، وبمشاركة عدد من الأساتذة والخبراء والمتخصصين في المجال الطبي، لمناقشة أحدث المستجدات العلمية المتعلقة بمأمونية الولادة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة والشائعات المرتبطة بوسائل تنظيم الأسرة، بما يسهم في دعم صحة الأم والطفل وتعزيز الوعي الصحي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرضاعة الطبيعية الدكتورة عبلة الألفي نائبة وزير الصحة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خناقة أمام ثلاجة الموتى.. أم أطفال حريق المنصورة تمنع والدهم من وداعهم
أخبار المحافظات

خناقة أمام ثلاجة الموتى.. أم أطفال حريق المنصورة تمنع والدهم من وداعهم
جولدمان ساكس يرفع توقعاته لسعر الذهب بنهاية 2026 إلى 5400 دولار للأوقية
اقتصاد

جولدمان ساكس يرفع توقعاته لسعر الذهب بنهاية 2026 إلى 5400 دولار للأوقية
تحرك برلماني بشأن التعنت في تعيين المدرسين العاملين بالهيئة العامة لتعليم
أخبار مصر

تحرك برلماني بشأن التعنت في تعيين المدرسين العاملين بالهيئة العامة لتعليم
احذر.. خطر خفي في مبردات المياه يهدد صحتك
نصائح طبية

احذر.. خطر خفي في مبردات المياه يهدد صحتك
تويوتا تبحث صناعة سيارات جديدة في مصر وزيادة المكون المحلي
أخبار السيارات

تويوتا تبحث صناعة سيارات جديدة في مصر وزيادة المكون المحلي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

فضيحة تهز إسرائيل.. "نصاب" حضر اجتماعات عسكرية بعد 7 أكتوبر وأسس خلية عمليات خاصة
بعد فيضانات تونس.. العاصفة هاري تمتد لدول عربية فهل تتأثر مصر؟.. الأرصاد تُجيب
غطاء سحابي وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
الذهب ينخفض ببداية تعاملات اليوم في مصر