هل الرضاعة الطبيعية تزيد الوزن؟.. نائبة وزير الصحة توضح

قالت الدكتورة عبلة الألفي نائبة وزير الصحة والسكان، إن هناك خرافة شائعة تفيد بأن الرضاعة الطبيعية تؤدي إلى زيادة وزن الأم، مؤكدة أن الحقيقة عكس ذلك.

وأضافت "الألفي" أن "الأم تكتسب أثناء الحمل 12 كيلو في المتوسط، منهم 5 كم وزن الطفل بالمياه اللي حواليه، و7 كيلو يتم تخزينها في جسم الأم لاستخدامها لاحقًا في إنتاج اللبن اللازم لإرضاع الطفل".

وأوضحت أن هذا المخزون يبدأ في السحب التدريجي من جسم الأم مع استمرار الرضاعة الطبيعية، وكلما واصلت الأم الرضاعة، تم استهلاك الدهون المخزنة، وهو ما يؤدي إلى فقدان الوزن المكتسب أثناء الحمل.

وأكدت نائبة وزير الصحة أن الأم تعود إلى وزنها قبل الحمل بعد انتهاء فترة الرضاعة، والتي تمتد عادة إلى عامين، فالرضاعة الطبيعية تُعد وسيلة طبيعية وفعالة للتخلص من الدهون المتراكمة في الجسم.

ودعت الألفي الأمهات إلى الحفاظ على الرضاعة الطبيعية، ليس فقط لما لها من فوائد صحية للطفل، ولكن أيضًا لدورها في مساعدة الأم على استعادة وزنها والحفاظ على رشاقتها.

وتعقد وزارة الصحة والسكان، اليوم، فعاليات اليوم العلمي المتخصص حول الولادة الآمنة وشائعات وسائل تنظيم الأسرة، وذلك بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي.

ويُعقد اليوم العلمي بحضور الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، وبمشاركة عدد من الأساتذة والخبراء والمتخصصين في المجال الطبي، لمناقشة أحدث المستجدات العلمية المتعلقة بمأمونية الولادة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة والشائعات المرتبطة بوسائل تنظيم الأسرة، بما يسهم في دعم صحة الأم والطفل وتعزيز الوعي الصحي.