حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 22-1-2026.. شبورة وأمطار وأتربة


كتب- محمد فتحي:

04:00 ص 22/01/2026

شبورة مائية

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 22-1-2026، على كافة مدن ومحافظات الجمهوري.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يشهد طقس اليوم الخميس، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود طقس بارد في الصباح الباكر، دافئ نهارا، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن تكون هناك فرص لوجود شبورة مائية على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الحوية، إن طقس الخميس يشهد نشاط رياح على أغلب الأنحاء، إذ تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال ووسط الصعيد وخليج السويس والمناطق المكشوفة من الوجه البحري والقاهرة البكري ومدن القناة على فترات متقطعة تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية.

ومن المتوقع أيضا أن تكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة، تكون متوسطة على مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

كما أنه من المتوقع أن يكون هناك أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء وخليج السويس، تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبري وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على مدن ومحافظات الجمهورية وهي كالآتي:

- القاهرة الصغرى 13 والعظمى 22 درجة.

- العاصمة الإدارية الصغرى 12 والعظمى 23 درجة.

- 6 أكتوبر الصغرى 12 والعظمى 24 درجة.

- كفر الشيخ الصغرى 12 والعظمى 22 درجة.

- دمياط الصغرى 13 والعظمى 23 درجة.

- بورسعيد الصغرى 13 والعظمى 23 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 10 والعظمى 20 درجة.

- العلمين الصغرى 10 والعظمى 19 درجة.

- مطروح الصغرى 11 والعظمى 19 درجة.

- الإسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 25 درجة.

- السويس الصغرى 11 والعظمى 24 درجة.

- العريش الصغرى 13 والعظمى 24 درجة.

- رفح الصغرى 11 والعظمى 22 درجة.

- طابا الصغرى 13 والعظمى 22 درجة.

- شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 26 درجة.

- الغردقة الصغرى 17 والعظمى 26 درجة.

- مرسى علم الصغرى 17 والعظمى 26 درجة.

- الفيوم الصغرى 10 والعظمى 25 درجة.

- بني سويف الصغرى 10 والعظمى 25 درجة.

- المنيا الصغرى 09 والعظمى 26 درجة.

- أسيوط الصغرى 10 والعظمى 27 درجة.

- سوهاج الصغرى 11 والعظمى 27 درجة.

- قنا الصغرى 12 والعظمى 30 درجة.

- الأقصر الصغرى 14 والعظمى 30 درجة.

- أسوان الصغرى 15 والعظمى 31 درجة.

- الوادي الجديد الصغرى 14 والعظمى 30 درجة.

شبورة مائية الشبورة أمطار حالة الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأرصاد طقس الخميس أمطار بالمحافظات الطقس السيئ الطقس

