قال الدكتور سعيد حلمي، المنسق العام للجنة استرداد أراضي الدولة، أن تدشين المنصة الوطنية لتقنين الأراضي يُعد تحولاً نوعياً يهدف ب المقام الأول إلى تبسيط المسارات الإجرائية أمام المواطنين الراغبين في تسوية أوضاعهم القانونية.

وقال حلمي، خلال اتصال هاتفي مع قناة "إكسترا نيوز"، إن هذه الخطوة تأتي تفعيلاً لمقتضيات القانون رقم 168 لسنة 2025، مشيراً إلى أن التشريع الجديد يوازن بدقة بين صون ممتلكات الدولة ومنع التعدي عليها، وبين مراعاة البعدين الاجتماعي والاقتصادي لواضعي اليد في حالات المباني والزراعات الجادة والمستقرة.

وأضاف المنسق العام أن اللجنة العليا بذلت جهوداً تحضيرية مكثفة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، تضمنت تأهيل الكوادر البشرية عبر دورات تدريبية متخصصة، فضلاً عن إشراك مراكز شبكات المرافق وشركات الرفع المساحي تحت المظلة الفنية للهيئة المصرية العامة للمساحة لضمان دقة التنفيذ.

وذكر أن المنصة الرقمية تتيح للمواطن استكمال إجراءاته بالكامل من منزله، وهو ما يساهم في القضاء على التكدس وتوفير الوقت، مؤكداً أن النظام الجديد يضمن أعلى معايير الشفافية عبر خاصية التتبع اللحظي لمراحل الطلب، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.

واختتم أن القانون حدد فترة زمنية قدرها 6 أشهر لاستقبال الطلبات، مع وجود صلاحية لرئيس الجمهورية بمد هذه الفترة لتصل في مجموعها إلى 3 سنوات كحد أقصى، موجهاً دعوة عاجلة للمواطنين بضرورة الاستفادة من هذه الفرصة والإسراع بتقديم طلبات التقنين.

