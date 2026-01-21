أعلنت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة ستستدعي ممثلي الحكومة في أول يوم انعقاد جلساتها لمناقشة قرار إلغاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة الخاصة بالمصريين القادمين من الخارج.

ويأتي الاستدعاء في ظل التساؤلات وردود الفعل الواسعة التي أثارها القرار بين المواطنين.

وأوضحت عبد الناصر، خلال بث مباشر على صفحتها بموقع "فيس بوك"، أن الجلسة المقرر انعقادها قبل نهاية يناير الجاري، تهدف إلى الوقوف على مبررات القرار وآليات تطبيقه، ومدى توافقه مع اعتبارات العدالة الاجتماعية ومصلحة المواطنين، خاصة العاملين في الخارج.

وأكدت وكيل اللجنة، حرصها على أداء الدور الرقابي والتشريعي، مشددة على أهمية فتح حوار واضح وشفاف مع الحكومة لتقييم التأثير الاقتصادي والاجتماعي للقرار، وبحث البدائل الممكنة التي توازن بين حقوق الدولة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.

وأضافت أن اللجنة ستناقش تفاصيل الإعفاء الاستثنائي السابق، وأسباب إلغائه في هذا التوقيت، كما ستستمع إلى رؤية الجهات المعنية بشأن حماية السوق وتنظيمه دون الإضرار بحقوق المستخدم النهائي.

وشددت النائبة على أن مصلحة المواطن هي الأولوية الأولى لمجلس النواب ولجنة الاتصالات، مؤكدة أن أي قرارات تمس الاستخدام اليومي للتكنولوجيا والاتصالات يجب أن تخضع لنقاش برلماني جاد يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية كافة.

اقرأ أيضًا:

السيسي: نرحب بإعلان أمريكا بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة

تأكيدًا لمصراوي.. تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة وتخفيضات في الرسوم

زيادات غير مسبوقة.. الصادرات الزراعية المصرية تقفز إلى 9.5 مليون طن في 2025