حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 20-1-2026، على أغلب المدن والمراكز في المحافظات.



ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يشهد طقس اليوم الثلاثاء انخفاضا فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتي القاهرة الكبري.

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أيضا أن يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أيضا فرص تكون شبورة مائية كثيفة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، كما تظهر بعض السحب منخفضة على مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

ومن المتوقع أيضا أن يكون هناك فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وصحراء مطروح على فترات متقطعة، كما يشهد الطقس نشاط رياح على مناطق من شمال البلاد حتي القاهرة الكبري ومدن القناة.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على مدن ومحافظات الجمهورية وهي كالآتي:

- القاهرة الصغرى 10 والعظمى 18 درجة.

- العاصمة الإدارية الصغرى 08 والعظمى 18 درجة.

- 6 أكتوبر الصغرى 09 والعظمى 18 درجة.

- كفر الشيخ الصغرى 10 والعظمى 18 درجة.

- دمياط الصغرى 12 والعظمى 16 درجة.

- بورسعيد الصغرى 12 والعظمى 17 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 18 درجة.

- العلمين الصغرى 10 والعظمى 19 درجة.

- مطروح الصغرى 11 والعظمى 17 درجة.

- الإسماعيلية الصغرى 09 والعظمى 19 درجة.

- السويس الصغرى 10 والعظمى 18 درجة.

- العريش الصغرى 10 والعظمى 17 درجة.

- رفح الصغرى 09 والعظمى 16 درجة.

- الطور الصغرى 11 والعظمى 20 درجة.

- طابا الصغرى 08 والعظمى 16 درجة.

- شرم الشيخ الصغرى 14 والعظمى 22 درجة.

- الغردقة الصغرى 13 والعظمى 21 درجة.

- الفيوم الصغرى 07 والعظمى 19 درجة.

- بني سويف الصغرى 07 والعظمى 19 درجة.

- المنيا الصغرى 06 والعظمى 20 درجة.

- أسيوط الصغرى 06 والعظمى 19 درجة.

- سوهاج الصغرى 07 والعظمى 21 درجة.

- قنا الصغرى 06 والعظمى 25 درجة.

- الأقصر الصغرى 08 والعظمى 24 درجة.

- أسوان الصغرى 10 والعظمى 25 درجة.

- الوادي الجديد الصغرى 06 والعظمى 23 درجة.