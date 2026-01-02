أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن تشغيل القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت قبل الصلاة يندرج تحت القاعدة الفقهية "لا ضرر ولا ضرار"، مشيراً إلى أن هذا الفعل يسبب إزعاجاً للمواطنين.

وقال كريمة في حواره ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، إن ما يُرفع في مكبرات الصوت يجب أن يقتصر على الأذان فقط، وأضاف أن تشغيل القرآن أو الأدعية قبل الأذان وبعده غير صحيح شرعًا.

تابع أستاذ الفقه المقارن أن الإسلام نهى عن علو الصوت، مستشهدًا بنصيحة سيدنا لقمان لابنه بعدم رفع الصوت، لافتًا إلى أن تشغيل القرآن أو الأدعية يجب أن يكون داخل المسجد عبر السماعات الداخلية فقط لتجنب الإزعاج العشوائي.

وأكد كريمة أن هناك طلاباً يذاكرون ومرضى يحتاجون للراحة ومواطنين يعودون من أعمال مجهدة ويريدون النوم، مشددًا على أن مثل هذه الممارسات ليست من الإسلام وتسبب ضررًا يجب إزالته.

أشار كريمة إلى أن الوضع الحالي يُعد صورة عشوائية غير منظمة، داعيًا إلى اختفاء هذه الظاهرة تمامًا والاقتصار على رفع الأذان فقط عبر مكبرات الصوت الخارجية للحفاظ على راحة المجتمع وسكينته.